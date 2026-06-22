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Egészen döbbenetes volt látni, hogy miközben az osztrák ÖBB-től kell kocsikat kölcsönkérni ahhoz, hogy valahogy túléljük a nyarat, mert egyszerűen nincs elég működőképes szerelvény az igények kiszolgálásához, addig Dunakeszin egy csarnokban sorakoznak a klimatizált InterCity-kocsik – írta Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

„Csakhogy az itt működő járműjavítót a Fidesz-kormány privatizálta: az oroszokhoz és a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozókhoz került, akik előbb rengeteg pénzt vettek ki belőle, majd csődbe vitték. Tavaly a cég az oroszokkal való üzletelés következményeként fizetésképtelenné vált, ezért ma sem új járművek nem készülnek itt, sem fővizsgáztatás nem folyt idáig” – fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter.

„Egyértelmű, hogy itt is minden döntés a gazdasági hátország érdekei mentén született meg, a végeredmény pedig teljes csőd. A járműjavító egy éve leállt, miközben a ciklus elején onnan indulunk, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem üzemképes, mert javításra vár vagy fővizsgára várt eddig.

A MÁV vezetőivel szombaton meglátogattuk a járműjavító vezetőit, és hétvégi bejárást tartottunk. A cél egyértelmű: meg kell mentenünk, majd újra talpra kell állítanunk a 780 dolgozót foglalkoztató üzemet, amely gyakorlatilag egy éve egy helyben áll. A járműjavító leállása ugyanis mára a magyar vasúti közszolgáltatás működését is veszélyezteti” – írta posztjában a miniszter.