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Magyar Péter: Elindult a Tisztítótűz művelet + VIDEÓ

„Lesz újra szabad független közmédia Magyarországon”

Belföld
  • 2026.06.23. - 13:13
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Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Országház VadásztermébenMH/Radics Lajos
MH
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Facebook-videójában ismertette Magyar Péter az országgyűlés fontosabb döntéseit a Parlament épületéből.

Magyar Péter elmondta: „lesz újra szabad független közmédia Magyarországon, teljesen átfog alakulni az elfogadott jogszabályok alapján a közmédia”.

Valamint elfogadta a magyar Országgyűlés a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát, és betiltják az óriás plakátok elhelyezését lakott területeken.

A miniszterelnök azt is elmondta, elfogadták azt a jogszabálycsomagot amely a 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalához szükséges.

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Azt is kiemelte a politikus, hogy szerinte Európa egyik legszigorúbb korrupcióellenes intézkedései lépnek életbe és teljesen transzparens, átlátható rendszer kiépülése valósul meg.

„Ezen kívül szavaztunk még a parlamenti vizsgálóbizottságok szabályainak megállapításáról, módosításáról, most már nem tehetik majd meg a vizsgálóbizottságok hogy akár a végrehajtásokba, vagy akár más bizottságok intézkedéseibe belenyúljanak” – szögezte le hazánk vezetője.

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