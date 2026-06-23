Magyar Péter: Elindult a Tisztítótűz művelet + VIDEÓ

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Facebook-videójában ismertette Magyar Péter az országgyűlés fontosabb döntéseit a Parlament épületéből.

Magyar Péter elmondta: „lesz újra szabad független közmédia Magyarországon, teljesen átfog alakulni az elfogadott jogszabályok alapján a közmédia”.

Valamint elfogadta a magyar Országgyűlés a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát, és betiltják az óriás plakátok elhelyezését lakott területeken.

A miniszterelnök azt is elmondta, elfogadták azt a jogszabálycsomagot amely a 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalához szükséges.