Magyar Péter: Elindult a Tisztítótűz művelet + VIDEÓ

Facebook-videójában ismertette Magyar Péter az országgyűlés fontosabb döntéseit a Parlament épületéből.
Magyar Péter elmondta: „lesz újra szabad független közmédia Magyarországon, teljesen átfog alakulni az elfogadott jogszabályok alapján a közmédia”.
Valamint elfogadta a magyar Országgyűlés a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát, és betiltják az óriás plakátok elhelyezését lakott területeken.
A miniszterelnök azt is elmondta, elfogadták azt a jogszabálycsomagot amely a 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalához szükséges.
Azt is kiemelte a politikus, hogy szerinte Európa egyik legszigorúbb korrupcióellenes intézkedései lépnek életbe és teljesen transzparens, átlátható rendszer kiépülése valósul meg.
„Ezen kívül szavaztunk még a parlamenti vizsgálóbizottságok szabályainak megállapításáról, módosításáról, most már nem tehetik majd meg a vizsgálóbizottságok hogy akár a végrehajtásokba, vagy akár más bizottságok intézkedéseibe belenyúljanak” – szögezte le hazánk vezetője.