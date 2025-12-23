Elértük a legfejlettebb európai államok szintjét

Orbán VIktor szerint Magyarország az elmúlt másfél évtizedben elérte a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét az úthálózat fejlesztésében.

A miniszterelnök az M4-es autópálya legújabb szakaszának átadásán összegezte az elmúlt 15 év közlekedésfejlesztési eredményeit.



„Annyi sztrádát és autóutat építettünk, amennyivel – a lakosságszámhoz arányosítva – elértük a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét.”

A miniszterelnök felidézte, hogy 2010-ben még csak 1273 kilométer gyorsforgalmi út volt Magyarországon, mára viszont ez a szám közel 2000 kilométerre nőtt.



Az elmúlt években összesen nyolc Duna- és Tisza-híd épült, miközben már 22 megyei jogú város kapcsolódik be a gyorsforgalmi úthálózatba. Orbán Viktor kiemelte, hogy ennek eredményeként a magyar emberek mintegy 90 százaléka ma már fél órán belül elér egy autópályát.

A cél az, hogy ez az arány 100 százalékra nőjön, az elérési idő pedig 30 percről 20 percre csökkenjen — ehhez szerinte a beruházások folytatása elengedhetetlen.