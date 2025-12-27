Íme a tél legforróbb koktélja, ami azonnal meghódítja a szíveket

Már nem kell többé a fagyöngy alá állni, ha érzéki csókot szeretne váltani a kiszemeltjével! Csak kínálja meg ezzel a karácsonyi koktéllal, és a hatás ugyanaz lesz, ráadásul isteni finom nedűt isztok közben. Eljött a fagyöngymartini ideje!

A karácsonyi fagyöngy alatt váltott csók édes mint a méz

Fagyöngymartini? Még szép! Fűszeres, selymes és ínycsiklandó. Ezzel aztán nem fogja a véletlenre bízni a szerelemvadászatot!

A tél legcsábítóbb koktélja: a fagyöngymartini

Az ünnepi időszakban elmaradhatatlanok a karácsonyi koktélok. Most a fagyöngymartini receptjét hoztuk el, és higgyék el, nem fogják megbánni! A fanyar áfonyalé, a bodzalikőr és a zsálya ízjegyei megkoronázzák az ünnepi vacsorát.

Akár csókolózik a fagyöngyös martini mellett, akár nem, ez az ital a lelkét is megsimogatja az ünnepi szezonban - írta meg a Life.

Hozzávalók:

1 tojásfehérje

100 g kristálycukor

110 ml víz

1 szál rozmaring

1 szál zsálya

45 ml vörös áfonyalé

45 ml vodka

15 ml bodzalikőr

jég

vörös áfonya

Elkészítés:

Bár ez a lépés nem kötelező, azért a díszítéshez erősen ajánlott! Rakjon ki egy tányérra pár kanál kristálycukrot, egy másik tálban pedig verje fel a tojásfehérjét és egy teáskanálnyi vizet, amíg habos nem lesz. Mártsa bele a tojásba a rozmaringot, majd forgassa bele a cukorba, és rázza le a felesleget. Helyezze egy tányérra, és hagyja száradni, míg ropogós lesz. Ehhez sajnos kicsit több idő kell, kb. 5-8 óra, úgyhogy a díszítést érdemes előző este elkészíti. Sőt, többet is csinálhat belőle, hogy a karácsonyi menüt is megkoronázza a fagyos hangulatú fűszerrel. A koktél elkészítése előtt a zsályás szirupot kell felforralni. Öntsön 110 ml vizet egy lábosba, szórja bele a 100 g kristálycukrot, és helyezze bele a zsályát is. Forralja fel és kavargassa, amíg a cukor fel nem oldódott. Hagyja 15 percet hűlni, majd távolítsa el a zsályát. És most jöhet a koktél! Öntsön egy koktélshakerbe a vörös áfonyalevet, a vodkát, a bodzalikőrt és 15 ml-t az elkészült zsályás szirupból. Tegyen az italra jó sok jeget, és rázza fel, ahogy csak tudja. Mikor már a shaker külseje is jeges, akkor tudja, hogy a fagyöngymartini is kellően fagyos. Öntse ki az ünnepi italt egy szép koktélos pohárba, és díszítse ki a ropogós rozmaringgal és egy kis vörös áfonyával.

Tippek az elkészítéshez: