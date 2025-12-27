2025. december 27., szombat

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Ünnep

Íme a tél legforróbb koktélja, ami azonnal meghódítja a szíveket

Megérkezett fagyöngymartini

MH
 2025. december 27. szombat. 7:36
Megosztás

Már nem kell többé a fagyöngy alá állni, ha érzéki csókot szeretne váltani a kiszemeltjével! Csak kínálja meg ezzel a karácsonyi koktéllal, és a hatás ugyanaz lesz, ráadásul isteni finom nedűt isztok közben. Eljött a fagyöngymartini ideje!

Íme a tél legforróbb koktélja, ami azonnal meghódítja a szíveket
A karácsonyi fagyöngy alatt váltott csók édes mint a méz
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen

Fagyöngymartini? Még szép! Fűszeres, selymes és ínycsiklandó. Ezzel aztán nem fogja a véletlenre bízni a szerelemvadászatot!

A tél legcsábítóbb koktélja: a fagyöngymartini

Az ünnepi időszakban elmaradhatatlanok a karácsonyi koktélok. Most a fagyöngymartini receptjét hoztuk el, és higgyék el, nem fogják megbánni! A fanyar áfonyalé, a bodzalikőr és a zsálya ízjegyei megkoronázzák az ünnepi vacsorát.

Akár csókolózik a fagyöngyös martini mellett, akár nem, ez az ital a lelkét is megsimogatja az ünnepi szezonban - írta meg a Life.

Hozzávalók:

  • 1 tojásfehérje
  • 100 g kristálycukor
  • 110 ml víz
  • 1 szál rozmaring
  • 1 szál zsálya
  • 45 ml vörös áfonyalé
  • 45 ml vodka
  • 15 ml bodzalikőr
  • jég
  • vörös áfonya

Elkészítés:

  1. Bár ez a lépés nem kötelező, azért a díszítéshez erősen ajánlott! Rakjon ki egy tányérra pár kanál kristálycukrot, egy másik tálban pedig verje fel a tojásfehérjét és egy teáskanálnyi vizet, amíg habos nem lesz. Mártsa bele a tojásba a rozmaringot, majd forgassa bele a cukorba, és rázza le a felesleget. Helyezze egy tányérra, és hagyja száradni, míg ropogós lesz. Ehhez sajnos kicsit több idő kell, kb. 5-8 óra, úgyhogy a díszítést érdemes előző este elkészíti. Sőt, többet is csinálhat belőle, hogy a karácsonyi menüt is megkoronázza a fagyos hangulatú fűszerrel.
  2. A koktél elkészítése előtt a zsályás szirupot kell felforralni. Öntsön 110 ml vizet egy lábosba, szórja bele a 100 g kristálycukrot, és helyezze bele a zsályát is. Forralja fel és kavargassa, amíg a cukor fel nem oldódott. Hagyja 15 percet hűlni, majd távolítsa el a zsályát.
  3. És most jöhet a koktél! Öntsön egy koktélshakerbe a vörös áfonyalevet, a vodkát, a bodzalikőrt és 15 ml-t az elkészült zsályás szirupból. Tegyen az italra jó sok jeget, és rázza fel, ahogy csak tudja. Mikor már a shaker külseje is jeges, akkor tudja, hogy a fagyöngymartini is kellően fagyos.
  4. Öntse ki az ünnepi italt egy szép koktélos pohárba, és díszítse ki a ropogós rozmaringgal és egy kis vörös áfonyával.

Tippek az elkészítéshez:

  • Ha nincs koktélshakere, akkor használhat proteinshakert is vagy akár egy sima használt üveget. A lényeg, hogy jól rázza fel a benne lévő dolgokat!
  • Ha sehol sem talál elfekvőben vörös áfonyalevet, akkor használhat más piros levet is, például gránátalmalevet.
  • Ha nagyon télies akar lenni, akkor a pohár szélét is bejegesítheti! Csak kenje be a szélét egy kis lime-mal, aztán mártsa bele a poharat a kristálycukorba, és kész is a fagyos hatás!
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink