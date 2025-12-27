Ünnep
Íme a tél legforróbb koktélja, ami azonnal meghódítja a szíveket
Megérkezett fagyöngymartini
A karácsonyi fagyöngy alatt váltott csók édes mint a méz
Fagyöngymartini? Még szép! Fűszeres, selymes és ínycsiklandó. Ezzel aztán nem fogja a véletlenre bízni a szerelemvadászatot!
A tél legcsábítóbb koktélja: a fagyöngymartini
Az ünnepi időszakban elmaradhatatlanok a karácsonyi koktélok. Most a fagyöngymartini receptjét hoztuk el, és higgyék el, nem fogják megbánni! A fanyar áfonyalé, a bodzalikőr és a zsálya ízjegyei megkoronázzák az ünnepi vacsorát.
Akár csókolózik a fagyöngyös martini mellett, akár nem, ez az ital a lelkét is megsimogatja az ünnepi szezonban - írta meg a Life.
Hozzávalók:
- 1 tojásfehérje
- 100 g kristálycukor
- 110 ml víz
- 1 szál rozmaring
- 1 szál zsálya
- 45 ml vörös áfonyalé
- 45 ml vodka
- 15 ml bodzalikőr
- jég
- vörös áfonya
Elkészítés:
- Bár ez a lépés nem kötelező, azért a díszítéshez erősen ajánlott! Rakjon ki egy tányérra pár kanál kristálycukrot, egy másik tálban pedig verje fel a tojásfehérjét és egy teáskanálnyi vizet, amíg habos nem lesz. Mártsa bele a tojásba a rozmaringot, majd forgassa bele a cukorba, és rázza le a felesleget. Helyezze egy tányérra, és hagyja száradni, míg ropogós lesz. Ehhez sajnos kicsit több idő kell, kb. 5-8 óra, úgyhogy a díszítést érdemes előző este elkészíti. Sőt, többet is csinálhat belőle, hogy a karácsonyi menüt is megkoronázza a fagyos hangulatú fűszerrel.
- A koktél elkészítése előtt a zsályás szirupot kell felforralni. Öntsön 110 ml vizet egy lábosba, szórja bele a 100 g kristálycukrot, és helyezze bele a zsályát is. Forralja fel és kavargassa, amíg a cukor fel nem oldódott. Hagyja 15 percet hűlni, majd távolítsa el a zsályát.
- És most jöhet a koktél! Öntsön egy koktélshakerbe a vörös áfonyalevet, a vodkát, a bodzalikőrt és 15 ml-t az elkészült zsályás szirupból. Tegyen az italra jó sok jeget, és rázza fel, ahogy csak tudja. Mikor már a shaker külseje is jeges, akkor tudja, hogy a fagyöngymartini is kellően fagyos.
- Öntse ki az ünnepi italt egy szép koktélos pohárba, és díszítse ki a ropogós rozmaringgal és egy kis vörös áfonyával.
Tippek az elkészítéshez:
- Ha nincs koktélshakere, akkor használhat proteinshakert is vagy akár egy sima használt üveget. A lényeg, hogy jól rázza fel a benne lévő dolgokat!
- Ha sehol sem talál elfekvőben vörös áfonyalevet, akkor használhat más piros levet is, például gránátalmalevet.
- Ha nagyon télies akar lenni, akkor a pohár szélét is bejegesítheti! Csak kenje be a szélét egy kis lime-mal, aztán mártsa bele a poharat a kristálycukorba, és kész is a fagyos hatás!