A világ legdrágább rakománya: antianyag teherautón Svájcban

Egy fehér teherautó gördült végig a CERN útjain, oldalán szinte filmszerű felirattal: “Antimatter in motion” – antianyag mozgásban. A jelenet akár egy sci-fi előzetese is lehetett volna. Valójában azonban a modern fizika egyik legkényesebb, legpontosabban előkészített kísérlete zajlott: kutatók először vittek antianyagot közúti szállításra alkalmas csapdában, teherautón.

A rakomány nem egy izzó gömb volt, nem egy üvegfiola, nem is valami veszélyesen pulzáló energiaforrás, hanem mindössze 92 antiproton. Ez olyan kevés, hogy hétköznapi mérlegen nemhogy megmérni, de elképzelni is nehéz. Mégis történelmi pillanat: az antianyag eddig gyakorlatilag oda volt láncolva ahhoz a helyhez, ahol előállították. Most először sikerült megmutatni, hogy megfelelő technológiával el is lehet mozdítani. Mi az antianyag? Az antianyag a közönséges anyag tükörpárja. A protonnak antiproton, az elektronnak pozitron a párja. Tömegük azonos, de bizonyos tulajdonságaik, például elektromos töltésük, ellentétes. Ha egy részecske és az antirészecskéje találkozik, megsemmisítik egymást: a tömegük energiává és új részecskékké alakul.

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Ez az, ami miatt az antianyag egyszerre izgalmas és félreértett. A sci-fi gyakran bombaként vagy csillaghajó-üzemanyagként ábrázolja. A valóságban a laboratóriumokban előállított mennyiségek olyan aprók, hogy egyetlen morzsányi veszélyt sem jelentenek. A veszély inkább technikai: ha az antianyag hozzáér a tartály falához vagy akár egy kósza levegőmolekulához, egyszerűen eltűnik. A 62 billió dolláros gramm Az antianyagot gyakran nevezik a világ legdrágább anyagának. Az interneten sokszor idézett becslés szerint egy grammja körülbelül 62,5 billió amerikai dollárba kerülne. Ez a szám nem azért fontos, mert bárki rendelhetne belőle egy grammot, hanem mert jól mutatja a probléma léptékét: antianyagot előállítani iszonyúan nehéz, lassú és energiaigényes.

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A mostani szállításban azonban nem grammokról beszélünk. Nem milligrammról, nem mikrogrammról, még csak nem is porszemnyi mennyiségről. A 92 antiproton tömege a hétköznapi világ skáláján szinte nulla. Ha mind megsemmisült volna, az energiafelszabadulást nem robbanásként láttuk volna, hanem legfeljebb egy érzékeny műszer jelezte volna. A paradoxon éppen ez: elméletben az antianyag a leghatékonyabb energiaforrások egyike, gyakorlatban viszont egyelőre nem üzemanyag, hanem kutatási eszköz. Hogyan lehet tárolni valamit, amihez semmi sem érhet hozzá?

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Az antianyagot nem lehet egyszerű üvegben, fémdobozban vagy kapszulában tartani, mert ezek mind közönséges anyagból vannak. Márpedig az antianyag és az anyag találkozása azonnali annihilációhoz vezet. A megoldás az, hogy a részecskéket nem hagyják hozzáérni semmihez. A CERN kutatói elektromos és mágneses mezőkkel tartják fogva az antiprotonokat. A szállításhoz használt eszköz egy hordozható, kriogén Penning-csapda: vákuumkamra, erős mágneses tér, elektromos mezők, folyékony héliumos hűtés és tartalék energiaellátás egyetlen, majdnem egytonnás berendezésben. A szerkezetet úgy tervezték, hogy beférjen egy teherautóra és átjusson a laboratóriumi ajtókon, de belül olyan körülményeket tartson fenn, amelyek közelebb állnak az űr hideg, ritka világához, mint bármely hétköznapi tartályhoz. A feladat nemcsak az, hogy az antiprotonok ne érjenek falhoz, hanem az is, hogy az út rázkódása, gyorsítás, fékezés vagy rezgés ne rontsa el a csapdát. A teherautó így valójában nem “antianyag-tartályt”, hanem egy mozgó, szuperhideg, nagy pontosságú laboratóriumi rendszert vitt.

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Hogyan szállították? A kísérlet koreográfiája inkább hasonlított műtéthez, mint fuvarozáshoz. A csapdát leválasztották a kísérleti berendezésről, daruval és nagy óvatossággal mozgatták, majd teherautóra emelték. Ezután a CERN területén megtett egy rövid utat, miközben a kutatók folyamatosan figyelték, hogy a részecskék a helyükön maradnak-e. A cél nem az volt, hogy antianyagot “kézbesítsenek”, hanem hogy bebizonyítsák: a módszer működhet. A következő nagy lépés az lehet, hogy az antiprotonokat egyszer külső laboratóriumokba, például Düsseldorfba vigyék. Ott a mérési környezet csendesebb lehet, kevesebb zavaró mágneses ingadozással, mint egy hatalmas részecskegyorsító-komplexum mellett.

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Hogyan lehet észrevenni az antianyagot? Az antianyag nem világít úgy, mint a filmekben. Nem sugároz misztikus fényt, nem lebeg látványosan a levegőben. A jelenléte finom elektromos jelekből, részecskedetektorok adataiból és az annihiláció nyomaiból olvasható ki. A csapdában lévő antiprotonok mozgása apró áramokat indukál a detektor elektródáiban. Ezeket a rendkívül gyenge jeleket műszerekkel lehet figyelni anélkül, hogy a részecskéket elpusztítanák. Ha viszont egy antiproton mégis találkozik közönséges anyaggal, a megsemmisüléskor keletkező részecskék és nagyenergiájú sugárzás elárulják, hogy ott antianyag volt.

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Más szóval: az antianyagot nem “látjuk”, hanem leleplezzük. Hogyan hozták létre? A CERN-ben az antiprotonok előállítása brutális és elegáns egyszerre. Nagy energiájú protonnyalábot lőnek egy fémtömbbe. Az ütközésekből rengeteg részecske keletkezik, köztük antiprotonok is. Ezek azonban eleinte túl gyorsak és rendezetlenek ahhoz, hogy kísérletekben használják őket.

Itt jön a lassítás művészete. Az Antiproton Decelerator és az ELENA nevű berendezések nem gyorsítják, hanem fékezik és “hűtik” a részecskéket, hogy befoghatók legyenek. A laborban ezután elektromágneses csapdákban tarthatók, mérhetők, sőt megfelelő körülmények között antihidrogén is készíthető belőlük, vagyis antiprotonból és pozitronból álló antiatom. Miért fontos ez? A fizikusokat az antianyag nem azért érdekli, mert bombát vagy csillaghajót akarnak építeni belőle, hanem mert az univerzum egyik legnagyobb rejtélyének kulcsa lehet. A jelenlegi elméletek szerint az ősrobbanás után anyagnak és antianyagnak nagyjából azonos mennyiségben kellett volna keletkeznie. Ha ez így volt, akkor egymást megsemmisítve szinte csak sugárzás maradt volna. De mi itt vagyunk. A csillagok, a bolygók, az emberek mind anyagból állnak.

Valahol, valamikor a természet nagyon kicsit az anyag javára billentette a mérleget. A kérdés az, hogyan. Ezért mérik az antiprotonok tulajdonságait hajszálpontos precizitással. A tömegüket, töltésüket, mágneses tulajdonságaikat hasonlítják össze a protonokéval. Ha akár a legapróbb eltérést találnák, az új ablakot nyithatna a fizika alapjaira. Felszabadít-e nagy energiát?

Igen, de csak akkor, ha elegendő mennyiségű antianyag találkozik ugyanannyi anyaggal. Egy gramm antianyag és egy gramm közönséges anyag teljes megsemmisülése körülbelül egy kisebb atomfegyver nagyságrendjébe eső energiát adna le. Ez a mondat igaz, de könnyen félrevezető, mert a “gramm” itt szinte elérhetetlen mennyiség. A most szállított antianyag mennyisége ennek elképzelhetetlenül kicsiny töredéke volt. Nem energiaforrásként, hanem mérési célpontként utazott. Egy drága, törékeny, láthatatlan kérdésként: miért van egyáltalán valami, ahelyett hogy semmi volna? A CERN teherautója ezért nem a jövő bombáját vitte. Sokkal inkább a kozmológia egyik legcsendesebb, legfontosabb kérdését: miért győzött az anyag az antianyag felett?