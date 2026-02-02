„Lefolyórendszert” találhattak az agyban

Amerikai kutatók szerint az agyban egy kiterjedt, eddig ismeretlen nyirokrendszer működhet, amely a sejtes „hulladék” eltávolításáért felel – írta az MK.ru a Harvard Orvosi Karhoz tartozó Martinos Biomedikai Képalkotó Központ kutatóinak friss tanulmányára hivatkozva.

A tudományos közösség régóta tudja, hogy az agy alvás közben megszabadul a felesleges anyagcsere-termékektől, ám ennek pontos mechanizmusa eddig nem volt tisztázott. Klasszikus értelemben vett nyirokrendszert korábban nem sikerült kimutatni az agyban, ezért a magyarázat sokáig hiányos maradt. A most közzétett, még szakmai lektorálás előtt álló tanulmány szerint azonban egerek és emberek agyszövetében is nanoméretű nyirokerek sűrű hálózatát azonosították.

A kutatók szerint ezek a legtöbbször ezer nanométernél is kisebb átmérőjű struktúrák a parenchimában, vagyis az agy működéséért felelős szövetben helyezkednek el, és valószínűleg kulcsszerepet játszanak az anyagcsere-hulladék elszállításában. A felfedezés kiegészítheti a korábban leírt úgynevezett glimfatikus rendszer elméletét, amely szerint alvás közben a gliasejtek közti folyadék vezeti el a káros anyagokat az gerincvelőfolyadékba.

A szakértők emlékeztetnek arra, hogy az agyban felhalmozódó kóros fehérjék súlyos neurodegeneratív betegségekhez vezethetnek. Az alfa-szinuklein felgyülemlése összefüggésbe hozható a Parkinson-kórral, míg a béta-amiloid lerakódása az Alzheimer-kór kialakulásában játszhat szerepet. A kutatás ezért új távlatokat nyithat az idegrendszeri betegségek megértésében és megelőzésében.

A neurológusok továbbra is hangsúlyozzák: az agy hatékony „öntisztulásához” elengedhetetlen a rendszeres, megfelelő hosszúságú alvás, különösen az éjszaka első felében, amikor a regenerációs folyamatok a legaktívabbak.