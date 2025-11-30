Megsérült a Szojuz indítóállása Bajkonurban

A lap beszámolója szerint a Szojuz–2.1a hordozórakéta november 27-i startja után megsérült a földi infrastruktúra. A Szojuz MSz–28 űrhajó – fedélzetén Szergej Kudj-Szvercskovval, Szergej Mikajevvel és a NASA asztronautájával, Christopher Williamsszel – a háromórás „szupergyors” pályán rendben dokkolt a Nemzetközi Űrállomáshoz. Közben azonban a rakéta hajtóműveinek gázdinamikai lökéshulláma megrongálta az indítóállás alsó, kinyúló kiszolgáló fülkéjét, amelynek teljesen vissza kellett volna húzódnia.

A Roszkoszmosz megerősítette, hogy „a startasztal több elemében” keletkezett kár, amelyet a start utáni kötelező helyszíni szemle során észleltek. Közölték, hogy minden szükséges tartalék alkatrész rendelkezésre áll, és a károk elhárítását „a közeljövőben” megkezdik. Hangsúlyozták, hogy a hasonló jellegű sérülések miatt világszerte bevett gyakorlat az indítókomplexum részletes átvizsgálása minden start után.

Georgij Triskin, űrindítási szakértő a lapnak úgy nyilatkozott: ha valóban megvannak a tartalék elemek és a javítás zökkenőmentesen halad, az indítóállás teljes helyreállítása így is nagyjából fél évet vehet igénybe. Ez kérdésessé teheti a december 21-re tervezett Progressz MSz–33 teherszállító űrhajó indítását, és kihatással lehet a jövő évre tervezett Szojuz MSz–29 emberes küldetésre is.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 31/6-os komplexum az egyetlen olyan orosz starthely, ahonnan a Nemzetközi Űrállomás eléréséhez szükséges pályára lehet embert és rakományt indítani. A Vosztocsnij űrrepülőtér még nem alkalmas emberes repülésekre, Pleszeck pedig a nagy pályahajlású pályákra optimalizált, így ballisztikai okokból nem tudja biztosítani a feljutást az ISS-re. Elvben tartalék lehetne a Bajkonur 1-es indítóhelye, a „Gagarin-start”, ám azt konzerválták, átadták a kazah félnek, és infrastruktúrája is elavult: kiszolgáló rendszerei nem kompatibilisek a modern Szojuz–2 hordozórakétákkal.

A károsodás okát még vizsgálják. Előzetesen felmerült, hogy a kiszolgáló fülke nem húzódott vissza teljesen, vagy a gázdinamikai terhelést felfogni hivatott védőlemez mondott csődöt. A Roszkoszmosz közleménye szerint jelenleg az összes szükséges alkatrészt összegyűjtik, és a javítás várható időigényét mérik fel. A vállalat hangsúlyozta: az orosz emberes űrprogram „nincs veszélyben”, a repülési menetrend esetleges módosításairól később döntenek.