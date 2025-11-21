Pezsgőfürdő vagy szauna? A tudomány eldöntötte

A pezsgőfürdők és szaunák egyaránt ismertek arról, hogy segítik az izmok ellazulását és kellemes meleget biztosítanak. A legújabb kutatások azonban arra utalnak, hogy a pezsgőfürdők és általában a forró vizes fürdőkészülékek feltűnőbb egészségügyi előnyöket kínálhatnak, írta a Sience Daily.

Az Oregoni Egyetem Bowerman Sporttudományi Központjának kutatócsoportja azt vizsgálta, hogyan reagál a szervezet háromféle passzív hőkezelésre. A kutatás a forró vizes fürdőben töltött időt hasonlította össze a hagyományos száraz szaunával és a modern távoli infravörös szaunával.

Hogyan hat a forró víz a szervezetre

A testmaghőmérséklet forró vízben való elmerüléssel történő emelése több fontos élettani folyamatot is támogat. A kutatók szerint ez a fajta hőhatás segíthet csökkenteni a vérnyomást, aktiválni az immunrendszer bizonyos részeit, és fokozatosan javítani a szervezet hőstresszhez való alkalmazkodását. Sok ilyen hatás még a hőkezelés után is fennmarad.

„A mindennapokban és a tudományos kutatásokban leggyakrabban használt passzív hőkezelési módszereket hasonlítottuk össze” – mondta Jessica Atencio, a tanulmány első szerzője, Christopher Minson laborjának doktorandusza. „Korábban nem végeztek olyan vizsgálatot, amely a három módszer közvetlen, akut hatásait hasonlította volna össze.”

Az eredményeket nemrég az American Journal of Physiology közölte.

Mit vizsgáltak a kutatók

Minson – aki a Kenneth M. és Kenda H. Singer humánélettani tanszéki professzora és a Bowerman Központ igazgatója – irányításával a kutatócsoport több fontos élettani mutatót is nyomon követett. Ezek közé tartozott a testhőmérséklet, a vérnyomás, a pulzus, a szív perctérfogata (a szív által egy perc alatt pumpált vér mennyisége), az immunsejtek szintje és a gyulladáshoz kapcsolódó biomarkerek. A méréseket a hőhatás előtt, alatt és után is elvégezték.

A vizsgálatban 10 férfi és 10 nő vett részt, 20 és 28 év között, mindannyian rendszeresen sportolók. Ez lehetővé tette, hogy a kutatók kifejezetten egy fiatal, egészséges populációra koncentráljanak.

A forró vizes fürdő kiemelkedik

„Azt láttuk, hogy a forró vízben való elmerülés volt a leghatékonyabb a testmaghőmérséklet emelésében, és ez a fő inger a további élettani válaszokhoz” – mondta Atencio. „A testhőmérséklet emelkedése fokozza a véráramlást, és már önmagában az erekben áramló vér mechanikai hatása is kedvező az érrendszer számára.”

A vérminták elemzése során a forró vizes fürdő volt az egyetlen módszer, amely gyulladásos választ váltott ki, például gyulladásos citokinek és bizonyos immunsejt-populációk növekedésével.

Atencio megjegyezte, hogy ezek az eredmények várhatóak voltak.

„A forró vízben való elmerülés okozza a legnagyobb változást a testmaghőmérsékletben, mert a szervezet nem tud hatékonyan hőt leadni, mint amikor levegővel érintkezik és izzadással hűti magát” – mondta. „Víz alatt az izzadás nem hatékony.”

Hosszú távú érdeklődés a hőterápia iránt

Minson több mint húsz éve vizsgálja a hőhatások élettani következményeit, és azt, hogyan függ mindez össze az életkorral, a fittségi állapottal és a betegségekkel.

„Nincs kétségem afelől, hogy ha az emberek hajlandók hőterápiát alkalmazni, az mérsékelt keretek között javítja az egészséget” – mondta Minson. „Ha ezeket a hőingereket rendszeresen ismételjük, a mi laborunk és sok más kutatócsoport is bizonyította már, hogy ez összhangban van az egészségi állapot javulásával.”

Hozzátette, hogy a testmozgás hasonló vagy még nagyobb előnyökkel járhat, de azok számára, akik nem tudnak vagy nem akarnak mozogni, a hőterápia vonzó alternatíva lehet.

„Nagyon békés, néha vallási, kulturális vagy társas élmény is lehet” – mondta. „És ezek az aspektusok szintén hozzájárulnak az egészségügyi hatásokhoz.”

A hőterápia biztonságos alkalmazása

„Szeretnénk, ha az emberek okosan és biztonságosan alkalmaznák ezeket a módszereket” – tette hozzá. „Biztosnak kell lennünk abban, hogy orvosuk jóváhagyta számukra a hőterápiát vagy akár a testmozgást – legyen az könnyű séta, kocogás vagy erősítő edzés. Ezután már biztonsággal végezhetik a hőkezelést.”

Atencio futóként jól ismeri azokat, akik a hőterápiát edzéssel kombinálják.

„Mindig azt mondjuk, hogy a testmozgás az elsődleges, gyógyszermentes módszer az egészség javítására, de vannak, akik nem tudnak vagy nem akarnak sportolni” – mondta. „A hőterápia jó kiegészítő lehetőség.”