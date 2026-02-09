Soltész Miklós: Most kell megállítani őket!

A hontalanokat ezen a földön mindenhol betolakodónak tekintik. Az embereket hazájuktól erőszakkal elszakítani egyet jelent szellemiségük megsemmisítésével – mondta Soltész Miklós a hazájukból elűzött németek Charta-ját idézve vasárnap Pusztavámon.

Résztvevők a Kitelepítési Emlékműnél tartott koszorúzáson Pusztavámon 2026. február 8-án. A kollektív bűnösség elve alapján Magyarországról 1946. és 1948. között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba

Ma Európában és hazánkban is vannak olyanok, akik a békétlenséget szítják, más országok pénzére ácsingóznak, háborúra törekszenek. Most kell megállítani őket! – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a kitelepítés emlékművének megkoszorúzása után tartott beszédében.

Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselő-jelölt elmondta, a megemlékezéssel a béke és az igazság mellett tettek hitet, hogy olyan Magyarországot építhessenek, ahol a származás közös érték és ahol büszkén vallhatják német származásukat és nyelvüket.

Amíg gyermekeink német nemzetiségi intézményekbe járhatnak, képviselőink egységben tesznek a németségért és amíg a magyar országgyűlésben dolgozhat egy német nemzetiségi képviselő, addig az egész ország németsége megmarad Magyarország dicsőségére – tette hozzá a képviselőjelölt-jelölt.

Törő Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy vélte, a magyarországi németek és a felvidéki magyarok elűzetése évtizedekig fájó sebeket ejtett az érintetteken. Hozzátette, a civil szervezeteknek, a zenekarok, a kórusok és a kulturális örökséget megőrző emberek munkája hozzájárult ezeknek a sebeknek a begyógyulásához.

A második világháború végén, a kollektív bűnösség elve alapján Magyarországról 1946. és 1948. között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba, minden vagyonuk hátrahagyásával. Házaikba és birtokaikra Felvidékről és Erdélyből elűzött magyarok érkeztek. A Fejér vármegyei Pusztavámról 154 családot, 611 embert telepítettek ki.