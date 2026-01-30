Tisztelgés egy bátor életút előtt Edinburgh-ban

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Egyesült Királyságban tett munkalátogatásán a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnökével találkozott, majd Jane Haining skót misszionáriusról emlékezett meg Edinburgh-ban. Az államfő erről a Facebook-oldalán számolt be pénteken.

Sulyok Tamás azt írta, „az angliai magyarság a Kárpát-medencén kívül élő diaszpórák közül az egyik legaktívabb közösségünk”.

Norton Évával, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk a szigetországbeli magyarokat érintő legfontosabb kérdésekről – közölte az államfő. S

ulyok Tamás Jane Haining skót misszionáriusra Angus Robertsonnal, a külügyekért, kultúráért és alkotmányért felelős skót tartományi miniszterrel, valamint Edward Greennel, a helyi zsidó közösség vezetőjével közösen emlékezett Edinburgh-ban.

A skót misszionáriusról azt írta, a XX. század történelmi viharaiban kötötte össze népeinket: a Skót Episzkopális Egyház misszionáriusaként egy 400 fős bentlakásos iskolát tartott fenn Budapesten 1932-től. 1944-ben, bár feljebbvalói hazarendelték, ő mégis a magyar fővárosban maradt, hogy vigyázzon a rábízott gyermekekre, iskolája azonban menedéket nyújtott a politikai üldöztetés áldozatainak is. 1944 áprilisában az SS kémkedés vádjával letartóztatta, majd Auschwitzba deportálták, és ott halt meg.

Jane Haining nevét ma Budapesten a pesti alsó rakpart egy szakasza viseli, Edinburgh-ban pedig botlatókő emlékeztet áldozatára – tette hozzá az államfő.