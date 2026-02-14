Hogyan alszanak a tengeri emlősök a víz alatt?

A tengeri emlősök, mint például a delfinek és a bálnák, nem tudják egyszerűen becsukni a szemüket és aludni, mert fel kell jönniük a felszínre a légzéshez.

Egy agyféltekés alvást alkalmaznak: az agy egyik fele kikapcsol pihenés céljából, míg a másik aktív marad. Ez lehetővé teszi a delfinek számára, hogy figyelemmel kísérjék a környezetüket, és kapcsolatban maradjanak a csapat többi tagjával. A kutatások azt mutatják, hogy a delfinek képesek nyitott szemmel aludni, ez a viselkedés sok madárfajnál is megfigyelhető.

A nagy ámbráscetek képesek aludni a nyílt tengeren, sekély merüléseket végezve, és lassítva mozgásukat, amíg végül teljesen meg nem állnak. Orral felfelé emelkednek a felszínre, és nem reagálnak a külső ingerekre. Ez a testtartás mély alvásra utal. Azonban csak körülbelül egyharmad órát tudnak a víz alatt maradni, mielőtt újra fel kellene kelniük levegőért.

Ez a viselkedés lehetővé teszi a tengeri emlősök számára a pihenést, miközben elkerülik a ragadozókat és a túlzott hőveszteséget - írta meg a Gismeteo.