Mi fog történni a bolygóval, ha a békák kihalnak?

A békák 250 millió éve élnek a Földön, de számuk az elmúlt évtizedekben gyorsan csökkent. Mintegy 168 faj már kihalt, és a kétéltűek egyharmadát a kihalás fenyegeti. Potenciális kihalásuknak súlyos ökológiai és társadalmi következményei lennének.

Globális ökológiai katasztrófa

A békák létfontosságú szerepet játszanak az ökoszisztémákban, fenntartják a fajok közötti egyensúlyt. Vízben és szárazföldön egyaránt élnek, és a környezet egészségének mutatói, mivel érzékenyek a szennyezésre és a méreganyagokra. Eltűnésük lépcsőzetes változásokat indíthat el a természetes folyamatokban.

Vízszennyezés

A békaebihalak algákkal táplálkoznak, szabályozva azok számát és megakadályozva az algavirágzást, írta a Gismeteo. Nélkülük sok víztest benőne, rontaná a vízminőséget és csökkentené a halak és más vízi élőlények számára létfontosságú oxigénszintet.

A táplálékláncok megszakadása

A békák létfontosságú láncszemet jelentenek számos ökoszisztémában. Táplálékot biztosítanak madaraknak, kígyóknak, emlősöknek és halaknak, és eltűnésük ezen állatpopulációk csökkenéséhez vezethet. A ragadozók számának csökkenése viszont más fajok túlszaporodásához vezethet, ami felborítja a természetes egyensúlyt.

Rovarpopuláció növekedése

A békák rengeteg rovart fogyasztanak, beleértve a mezőgazdasági kártevőket és a veszélyes betegségek hordozóit. Nélkülük a szúnyogok és más rovarok száma megnő, ami malária, dengue-láz és Zika-vírus járványokhoz vezet. A gazdálkodóknak több növényvédő szert kell majd használniuk, ami negatívan befolyásolja az emberi egészséget és a környezetet.

Fokozott üvegházhatás

A rovarok által elpusztított növények populációjának csökkentése csökkenti a szén-dioxid-megkötő képességüket, ami fokozza az üvegházhatást. Továbbá az elpusztult növények bomlása még több CO₂-t juttat a légkörbe, súlyosbítva a globális felmelegedést.

Tudományos és orvostudományi vonatkozások

A békákat aktívan használják a biológiai kutatásokban, beleértve az embrionális fejlődés tanulmányozását és az új gyógyszerek tesztelését. Eltűnésük akadályozni fogja a tudományos kísérleteket és lelassítja az új gyógyszerek fejlesztését.

Változások a kulináris és kulturális gyakorlatokban

Egyes országokban, például Kínában, Franciaországban és Thaiföldön a békacombokat csemegének tekintik. Eltűnésük az élelmiszeripar egész ágazatainak összeomlásához vezetne. Ezenkívül egyes oktatási rendszerekben a békaboncolás a biológiaórák szerves részét képezi, ami az iskolai tanterveket is megváltoztatja.

Így a békák nem csupán egy állatfaj, hanem a globális ökoszisztéma létfontosságú részei. Kihalásuk nemcsak a természetet, hanem az emberiséget is érinti, súlyosbítva a mezőgazdaság, az orvostudomány, az ökológia és az éghajlat problémáit.