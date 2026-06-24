Olasz harmadosztályú klub szerződtette a 46 éves Ronaldinhót

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Az olasz harmadosztályú Ravenna FC labdarúgócsapatában tér vissza a brazilok 46 esztendős világbajnok és aranylabdás klasszisa, Ronaldinho.

A hírt egyebek között a Paris Saint-Germain, a Barcelona és az AC Milan korábbi kiválósága jelentette be kedden egy miami rendezvényen.

„Alig várom, hogy újra táncolhassak a labdával, és egy gyönyörű új történetet írjak Ignazio Ciprianival és családjával” – olvasható Ronaldinho nyilatkozata a klub honlapján.

Kiemelte: a futball mindig örömöt szerzett számára, és ezúttal is „izgatottan” várja, hogy az érzést Ravennába is elvigye, illetve ott a pályán megmutassa.