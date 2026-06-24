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Olasz harmadosztályú klub szerződtette a 46 éves Ronaldinhót

A Ravenna FC labdarúgócsapatában tér vissza

Sport
  • 2026.06.24. - 21:56
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Ronaldinho lesz a budapesti teqball-világbajnokság sztárvendégeAFP/Brazil Photo Press/Danilo
MH/MTI
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Az olasz harmadosztályú Ravenna FC labdarúgócsapatában tér vissza a brazilok 46 esztendős világbajnok és aranylabdás klasszisa, Ronaldinho.

A hírt egyebek között a Paris Saint-Germain, a Barcelona és az AC Milan korábbi kiválósága jelentette be kedden egy miami rendezvényen.

„Alig várom, hogy újra táncolhassak a labdával, és egy gyönyörű új történetet írjak Ignazio Ciprianival és családjával” – olvasható Ronaldinho nyilatkozata a klub honlapján.

Kiemelte: a futball mindig örömöt szerzett számára, és ezúttal is „izgatottan” várja, hogy az érzést Ravennába is elvigye, illetve ott a pályán megmutassa.

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„Kezdődjön a varázslat!” – jelentette ki.

Ronaldinho profiként utolsó mérkőzését 2015-ben a Fluminensében játszotta, két évvel később pedig hivatalosan is bejelentette pályafutása lezárását. Egyéni elismerései közül kiemelkedik a 2005-ben kiérdemelt Aranylabda, míg a nemzetközi szövetségnél kétszer választották meg az év játékosának.

Az olasz klub elnöke, Ignazio Cipriani – aki civil foglalkozását tekintve vállalkozó és szállodalánc-tulajdonos – a Ravenna számára „rendkívüli pillanatnak” nevezte Ronaldinho szerződtetését, és a brazil labdarúgó visszatérését sokkal többnek tartja, mint egy „szimbolikus igazolás”.

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