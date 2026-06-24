Olasz harmadosztályú klub szerződtette a 46 éves Ronaldinhót

Az olasz harmadosztályú Ravenna FC labdarúgócsapatában tér vissza a brazilok 46 esztendős világbajnok és aranylabdás klasszisa, Ronaldinho.
A hírt egyebek között a Paris Saint-Germain, a Barcelona és az AC Milan korábbi kiválósága jelentette be kedden egy miami rendezvényen.
„Alig várom, hogy újra táncolhassak a labdával, és egy gyönyörű új történetet írjak Ignazio Ciprianival és családjával” – olvasható Ronaldinho nyilatkozata a klub honlapján.
Kiemelte: a futball mindig örömöt szerzett számára, és ezúttal is „izgatottan” várja, hogy az érzést Ravennába is elvigye, illetve ott a pályán megmutassa.
„Kezdődjön a varázslat!” – jelentette ki.
Ronaldinho profiként utolsó mérkőzését 2015-ben a Fluminensében játszotta, két évvel később pedig hivatalosan is bejelentette pályafutása lezárását. Egyéni elismerései közül kiemelkedik a 2005-ben kiérdemelt Aranylabda, míg a nemzetközi szövetségnél kétszer választották meg az év játékosának.
Az olasz klub elnöke, Ignazio Cipriani – aki civil foglalkozását tekintve vállalkozó és szállodalánc-tulajdonos – a Ravenna számára „rendkívüli pillanatnak” nevezte Ronaldinho szerződtetését, és a brazil labdarúgó visszatérését sokkal többnek tartja, mint egy „szimbolikus igazolás”.