A győri Benbuali is betalált: Jordánia-Algéria 1-2

A labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának 2. fordulójában Jordánia szerzett vezetést, de a szünetben cserként beálló Nadir Benbuali fejesével egyenlített Algéria és itt még nem volt vége...
A semmiből vezetést szerzett Jordánia. Miután a bal oldalra került át a labda, Musza al-Tamari rosszul találta el a visszagurított játékszert, de az így lett optimális Nizar al-Rasdannak, aki 15 méterről jobbal a bal alsóba talált, 1–0.
A szünetben aztán beállt a Győrrel magyar bajnoki címet ünneplő Nadir Benbuali, aki így debütált a világbajnokságon. A második félidőben egyre erősödött az algériai nyomás: előbb Ibrahim Maza távoli lövését védte Abu Laila, majd al-Tamari szerencsétlenkedett egy kiugratást, aztán Maza lőtt fölé nyolc méterről. A 63. percben Benbuali fejelt erőtlenül kapura, Mahrez szabadrúgását meg Maza fejelte kapu felé, de egy védő blokkolt.
A 69. percben góllá érett az algériai nyomás. Egy jobb oldali szögletet Benbuali fejelt hét méterről a kapu hosszú oldalába, 1–1. ezzel megdúlt a magyar élvonal 40 éves átka, Détári Lajos után újra a magyar NB I-ben szereplő játékos szerzett gólt egy labdarúgó-világbajnokságon.
Az egyenlítés után sem lassított az afrikai együttes, Mahmud al-Mardi és Musssza helyzete is kimaradt, de a 82. percben már átvette a vezetést Algéria. Ismét egy jobb oldali szöglet, ezúttal Amin Guiri érkezett és lőtt közelről a hálóba, 1–2.
LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG - CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, J-CSOPORT
JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab (O. al-Fahuri, 76.), Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, al-Rasdan, al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 85.) – al-Mardi, Olvan (Sararh, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami
ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 86.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
Gólszerző: al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)
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