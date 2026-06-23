A győri Benbuali is betalált: Jordánia-Algéria 1-2

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

A labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának 2. fordulójában Jordánia szerzett vezetést, de a szünetben cserként beálló Nadir Benbuali fejesével egyenlített Algéria és itt még nem volt vége...

A semmiből vezetést szerzett Jordánia. Miután a bal oldalra került át a labda, Musza al-Tamari rosszul találta el a visszagurított játékszert, de az így lett optimális Nizar al-Rasdannak, aki 15 méterről jobbal a bal alsóba talált, 1–0.

A szünetben aztán beállt a Győrrel magyar bajnoki címet ünneplő Nadir Benbuali, aki így debütált a világbajnokságon. A második félidőben egyre erősödött az algériai nyomás: előbb Ibrahim Maza távoli lövését védte Abu Laila, majd al-Tamari szerencsétlenkedett egy kiugratást, aztán Maza lőtt fölé nyolc méterről. A 63. percben Benbuali fejelt erőtlenül kapura, Mahrez szabadrúgását meg Maza fejelte kapu felé, de egy védő blokkolt.

A 69. percben góllá érett az algériai nyomás. Egy jobb oldali szögletet Benbuali fejelt hét méterről a kapu hosszú oldalába, 1–1. ezzel megdúlt a magyar élvonal 40 éves átka, Détári Lajos után újra a magyar NB I-ben szereplő játékos szerzett gólt egy labdarúgó-világbajnokságon.