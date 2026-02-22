Újabb hazai sikerével csoportelső a Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC az első helyen zárta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét, amelynek utolsó fordulójában, vasárnap 39-28-ra legyőzte a Szikora Melindát soraiban tudó német Borussia Dortmundot.

Az már a találkozó előtt biztossá vált, hogy a német együttes hatodik helyen végez, így továbbjut a csoportból, a negyeddöntőbe kerülésért pedig a Ferencvárossal száll majd harcba. Az ETO-nak viszont a csoportelsőség szempontjából még volt tétje az összecsapásnak.

Sok hibával kezdett a házigazda, miként vendége is, így lerohanásgóloknak is köszönhetően 6-4-re vezetett. Alina Grijseels góljaival tartotta a lépést a Borussia, negyedóra után így is 12-8 állt az eredményjelzőn. Egy hármas győri gólszéria után már hat találat volt a különbség (16-10), mert miközben a kisalföldiek csökkenteni tudták a technikai hibák számát, a dortmundiak változatlanul sokat rontottak. Bruna de Paula villogott, mind a hét lövését értékesítette az első félidőben és a társainak is számos alkalommal teremtett lehetőséget jó cseleivel.

A szünetre az addigi legnagyobb különbséget alakította ki a zöld-fehér csapat és hétgólos előnyben várta a második játékrészt. Ott folytatta a pihenő után a Győr, ahol előtte abbahagyta, magabiztos játékkal hat-nyolc találaton tartotta a különbséget. A 45. percben De Paula fejelt össze az egyik dortmundival, a bal fülét fájlalva feküdt egy rövid ideig a játéktéren. Tizenhat perc alatt mindkét csapat hatszor volt eredményes a második félidőben, az idő előrehaladtával egyre inkább érződött a játék képén, hogy eldőlt a találkozó és a Győr ezzel csoportja élén zár. A különbség tartása így sem okozott gondot az ETO-nak, ugyanakkor nem is törte magát azon, hogy kétszámjegyűre hizlalja azt.

A végjátékban 36-26-nál így is rászámolhatott a Dortmundra a közönség, a hajrára fiatal játékosokat is bevető Győr pedig ezzel két vereség mellett tizenkettedik győzelmét aratta ebben a kiírásban a BL-ben.

De Paula nyolc, Tjasa Stanko hét góllal, Hatadou Sako öt, Szemerey Zsófi 11, míg a túloldalon Szikora Melinda négy védéssel fejezte be a mérkőzést.

A két magyar válogatott játékost foglalkoztató Metz HB a dán Team Esbjerget fogadta a záró körben, a francia együttes hazai környezetben 40-26-ra kerekedett vendége fölé. Albek Anna háromszor talált be, Vámos Petra nem volt eredményes.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) 39-28 (24-17), lövések/gólok: 52/39, illetve 54/28 gólok hétméteresből: 3/2, illetve 3/3 kiállítások: 6, illetve 2 perc

Korábban: DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) 32-30 (16-16).

Az A csoport végeredménye: 1. Győri Audi ETO KC 24 pont, 2. Metz HB (francia) 24, 3. Team Esbjerg (dán) 19, 4. Gloria Bistrita (román) 16, 5. DVSC Schaeffler 12, 6. Borussia Dortmund (német) 8, 7. Storhamar HE (norvég) 6, 8. Buducnost Podgorica (montenegrói) 3.

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3-6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.

A rájátszás első fordulójának párosítása: Odense HB (dán)–Debrecen, Ferencváros–Borussia Dortmund, Team Esbjerg (dán)–Podravka Koprivnica (horvát), Gloria Bistrita (román)–Ikast HB (dán),

A Győri Audi ETO KC, a francia Metz HB és Brest Bretagne, illetve a román CSM Bucuresti a csoportkörből a negyeddöntőbe jutott.