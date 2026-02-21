2026. február 21., szombat

Neymar bejelentette visszavonulását

A brazil futballikon karrierje decemberben dőlhet el

 2026. február 21. szombat. 4:31
Neymar, a brazil csatár elárulta, hogy akár már decemberben fontolóra veheti a profi futballtól való visszavonulását.

Neymar év végén lehet, hogy visszavonul
Fotó: AFP/Miguel Schincariol

„Talán decemberben elgondolkodom majd a visszavonuláson. Ez az év nagyon fontos számomra, nemcsak a Santosnál, hanem a brazil válogatottnál is. Közeledik a világbajnokság – hatalmas kihívás számomra. Száz százalékos teljesítményt akartam nyújtani ebben a szezonban, ezért kihagytam néhány meccset. Sokan mindenfélét mondanak rólam anélkül, hogy ismernék a mindennapjaimat. Fájdalom és félelem nélkül tértem vissza, és jól játszottam az utolsó meccsemen. Még meg kell találnom a ritmusomat, és fejlődni fogok. Évről évre élek, és nem tudom, mit hoz a jövő. Ha ez megtörténik, akkor decemberben lehet, hogy visszavonulnék. Meglátjuk, mit súg a szívem. A mának élek” – mondta a brazil a CazeTV-nek.

Pályafutása során Neymar több mint 30 csapattrófeát nyert, játszott brazil, európai és szaúd-arábiai klubokban, valamint a brazil válogatottban. 2023 szeptemberében ő lett a válogatott minden idők legjobb góllövője, túlszárnyalva Pelé eredményét. 2025 januárjában a csatár visszatért a Santoshoz - írta meg a sports.kz.

