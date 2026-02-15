Sport
Női kézilabda BL: Az Esbjerg először győzte le a Győrt
A győriek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen
A vendégek keretéből Linn Blohm, Kari Brattset, Anna Lagerquist, Veronica Kristiansen, Győri-Lukács Viktória, Helena Elver, Sandra Toft és Estelle Nze-Minko is hiányzott, ezért csupán tíz mezőnyjátékost és két kapust tudtak benevezni. A győriek negyeddöntőbe jutása már egy héttel ezelőtt biztossá vált, az Esbjerget az motiválta, hogy ugyanezt elérje.
Több kapura lövésük volt a dánoknak, ráadásul hatékonyabban is támadtak, így a nyolcadik perctől folyamatosan növelték előnyüket. A játék képe Per Johansson vezetőedző időkérése után sem változott, a nagy kedvvel kézilabdázó, létszámfölényes támadásokkal is próbálkozó házigazdák már 18-9-es előnyben voltak, amikor a svéd szakvezető megint időt kért.
Henny Reistad és Nora Mörk vezérletével a "közte tíz" is összejött az Esbjergnek, amely az első félidőben nyolc lövést rontott, a győriek pedig 15-öt.
A második félidőben egy 5-1-es sorozattal elkezdett visszakapaszkodni a Győr, ám amikor 30-20-ra alakította az állást a hazai csapat, Per Johansson kikérte harmadik idejét is. Csakhamar felrémlett annak a veszélye, hogy az ETO története lesúlyosabb BL-vereségével távozik Dániából - 25 évvel ezelőtt 39-28-ra kapott ki az ukrán Szpartak Kijev otthonában -, de egy 5-0-s sorozattal némileg sikerült felzárkóznia és végül csak ötgólos vereséget szenvedett.
Bruna de Paula hét, Dione Housheer hat góllal, Hatadou Sako öt, Szemerey Zsófi hét védéssel zárt. A túloldalon a mezőny legjobbjának megválasztott Nora Mörk 13, Henny Reistad kilenc találattal, Anna Kristensen 16 védéssel vette ki részét a sikerből.
Eredmény, csoportkör, 13. forduló, A csoport: Team Esbjerg (dán)-Győri Audi ETO KC 33-28 (21-10)
lövések/gólok: 51/33, illetve 51/28 gólok hétméteresből: 9/8, illetve 3/1 kiállítások: 6, illetve 6 perc
A két csapat 12. egymás elleni mérkőzésén 11 győri sikert követően először nyert az Esbjerg. A 11 győzelemmel és két vereséggel álló ETO jövő vasárnap hazai pályán Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund ellen zárja a BL csoportkörét.
A kilenc sikerrel és három négy vereséggel rendelkező Ferencváros egy hét múlva a dán Odense HB vendége lesz.
Korábban, B csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti (román) 30-35 (15-17) vasárnap játsszák, A csoport: Gloria Bistrita (román)-DVSC Schaeffler 16.00