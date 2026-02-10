Sport
Római és bergamói siker az olasz élvonalban
A fővárosi együttesben mindkét gólt a holland Donyell Malen szerezte
Serie A, 24. forduló: Atalanta-Cremonese 2-1 (2-0), AS Roma-Cagliari 2-0 (1-0), vasárnap játszották: Juventus-SS Lazio 2-2 (0-1), Bologna-Parma 0-1 (0-0), Lecce-Udinese 2-1 (1-1), Sassuolo-Internazionale 0-5 (0-2), szombaton játszották: Genoa-SSC Napoli 2-3 (1-2), Fiorentina-Torino FC 2-2 (0-1), pénteken játszották: Hellas Verona-Pisa 0-0, február 18-án játsszák: AC Milan-Como 20.45.
A tabella: 1. Internazionale 58 pont, 2. AC Milan 50, 3. SSC Napoli 49, 4. Juventus 46, 5. AS Roma 46...7. Atalanta 39...12. Cagliari 28...16. Cremonese 23...20. Verona 15.