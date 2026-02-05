Ezüstérmes a magyar csapat

Ezüstéremmel zárta a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságot: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata a csütörtöki döntőben ötméteresekkel 15-13-ra kapott ki a holland együttestől.

Szilágyi Dorottya (b) és a holland Simone van de Kraats a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én.

Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar válogatott, Ljubljanában az olaszoktól szenvedett 6-5-ös vereséget a fináléban. A magyarok tíz éve játszottak legutóbb döntőt, szintén a hollandokkal, de akkor 9-7-re nyertek. Ugyanakkor párhuzam az is, hogy a tíz évvel ezelőtti Eb-n ugyancsak találkozott egymással korábbi szakaszban a két csapat: akkor 14-10-re, most, Madeirán 5-4-re bizonyultak jobbnak a hollandok.

A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.

A középdöntő első fordulójában, szombaton emlékezetes csatát vívott a két együttes, mindkét oldalon remekelt a kapus, Neszmély Boglárka és Laura Aarts, illetve a védelmek is nagyon hatékonyan működtek. Ennek következménye volt, hogy szokatlanul kevés gól esett, a hollandok 5-4-re nyertek.

A döntő előtt a két csapat Eb-mérlege minimális holland fölényt mutatott, egy döntetlen mellett tíz összecsapást nyertek ők, míg a magyarok kilencet. A 2016-os magyar győzelem után a legutóbbi öt Eb-mérkőzésből négyen a hollandok diadalmaskodtak, csak a 2020-as bronzmeccsen tudtak győzni 10-8-ra a magyarok. 2018-ban az elődöntőben 8-7-es, 2022-ben csoportmérkőzésen 13-4-es, 2024-ben ugyancsak csoporttalálkozón 14-11-es, most a középdöntőben 5-4-es végeredmény született a hollandok javára.

A fináléra megtelt az olimpiai komplexum lelátója. A magyar keretből Hajdú Kata maradt ki. Keszthelyi Rita a 379. mérkőzését játszotta a válogatottban, így már csak egy választja el Stieber Mercédesz 380-as rekordjától.

A szövetségi kapitány a meccs előtt arról beszélt, hogy a védekezésnek stabilnak kell maradnia, nem szeretné, ha a hollandok könnyű gólokat lőnének, elöl pedig gyorsan kell járatni a labdát, meg kell mozgatni az ellenfél védelmét és bátran el kell vállalni a lövéseket.

Kontra után kivédekezett egy hátrányt a magyar csapat, Varró blokkolt, aztán akcióból, centerből mindjárt gólt is dobott. Neszmély is felvette az üzemi hőfokot, lövést és ejtést hárított. Keszthelyi holland támadásnál a víz alól váratlanul felbukkanva szerzett labdát, végigtempózott vele és be is vágta. Moolhuijzen révén csakhamar válaszoltak a hollandok, majd Tiba használta ki szép távoli lövéssel az Aubéli által kiharcolt előnyt (1-3).

A második szakasz elején közelebb jöttek a hollandok, van de Kraatz ejtett pontosan. Kimaradtak a magyar lehetőségek Bosvelt pedig akcióból balról kilőtte a hosszú oldalt. Ezután van de Kraats újabb ejtése is jó volt, éppen átcsúszott a labda a képzeletbeli gólvonalon (4-3), Cseh Sándor pedig időt kért. Előnyben aztán szépen játszotta meg Leimeter Rybanskát, aki azonban nagy helyzetben nem tudott a kapuba lőni. Keszthelyi lökete a kapufán csattant, majd ötméterest kaptak a hollandok, amit van de Kraats belőtt. A kétgólos hátrányt Varró faragta, szépen kijátszott emberelőnyös góllal: Keszthelyi, Vályi, Varró volt a labda útja, miközben az egyik oldalról a másikra, aztán középre került.

A nagyszünet után emberelőnyben nagyszerűen játszotta meg Tiba a középre beúszó Vályit, aki egyenlített. Kimaradt helyzetek után Keszthelyi villant megint, aki centerből lőtt csavargólt (5-6). Zúgott a lelátóról a "ria, ria, Hungária!". Nem sikerült azonban növelni az előnyt, Lieke Rogge pedig a harmadik gólt szerezte ejtésből (6-6), majd Bosvelt használt ki egy fórt.

A 7-6-os holland előnyről induló utolsó szakaszban Garda bombázott távolról a jobb felső sarokba, de Keuning centerből megint vezetéshez juttatta csapatát. Aztán Garda a jobb alsóba vágta a kipattanót. Erre Keuning húzta a labdát gyorsan a kapuba előnyben, majd Vályi használta ki a lehetőséget rossz holland cserénél, de Joustra is eredményes volt fórból (10-9). Másfél percnél magyar időkérés következett. Tiba éles szögből lőtt nagyszerű pattintós gólt (10-10). Az utolsó támadás a hollandoké volt 24 másodperccel a vége előtt időkérés után, majd, nyolc másodpercnél ismét időt kértek, de Moolhuijsen távoli löketét Neszmély védte.

Ötméteresek következtek. A hollandok kezdtek és mind az öt lövőjük biztos kezű végrehajtó volt, míg magyar oldalon Garda pontos lövése után Keszthelyi kihagyta a sajátját. Leimeter és Szilágyi betalált, de Tibának már nem kellett odaúsznia.

A magyar válogatott egymás után harmadszor játszott döntőt nagy tornán: tavaly áprilisban a világkupa szuperdöntőjének utolsó mérkőzésén, majd júliusban a világbajnokság fináléjában kikapott a görögöktől, most pedig nagyon szoros csatában ismét alulmaradt. Szűk két hete a férfi válogatott lett ezüstérmes a belgrádi Eb-n.

A döntőben: Hollandia-Magyarország 15-13 (1-3, 4-1, 2-2, 3-4, 5-3) - ötméteresekkel gólszerzők: van de Kraats 3, Bosvelt 2, Keuning 2, Moolhuijzen 1, L. Rogge 1, Joustra 1, illetve Varró 2, Keszthelyi 2, Garda 2, Vályi 2, Tiba 2 Magyarország: Neszmély Boglárka - Faragó Kamilla, Szilágyi Dorottya, Varró Eszter, Sümegi Nóra, Keszthelyi Rita, Vályi Vanda - cserék: Garda Krisztina, Leimeter Dóra, Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa, Aubéli Tekla, Varró Eszter, Tiba Panna, Golopencza Szonja

A végeredmény: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Görögország, 4. Olaszország, 5. Spanyolország, 6. Horvátország, 7. Izrael, 8. Franciaország, 9. Nagy-Britannia, 10. Szerbia, 11. Németország, 12. Portugália, 13. Törökország, 14. Svájc, 15. Szlovákia, 16. Románia