Fölényes győzelmek a női kézilabda élvonalban
A címvédő Győr, az Esztergom, a Ferencváros és a Debrecen is nagy arányú sikert könyvelhetett el
A Magyar Kupa-győztes Ferencváros a Mosonmagyaróvár otthonából távozott 35-24-es győzelemmel. Darja Dmitrijeva és Emily Vogel nyolc-nyolc gólt szerzett a fővárosiaknál, Böde-Bíró Blanka 16 lövést védett.
A szintén BL-szereplő Debrecen házigazdaként 33-22-re verte az Alba Fehérvárt. Petrus Mirtill nyolc találattal járult hozzá a sikerhez.
Az Európa Liga-csoportkörös Esztergom odahaza 32-19-re győzte le a Budaörs együttesét. A francia-magyar kettős állampolgárságú Emma Jacques nyolc, a válogatott Szmolek Apollónia hét alkalommal talált a hálóba, a szintén válogatott Bukovszky Anna 15 védéssel zárt.
Eredmények: DVSC Schaeffler-Alba Fehérvár KC 33-22 (17-9), MOL Esztergom - Moyra-Budaörs 32-19 (17-9), Motherson Mosonmagyaróvári KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-35 (12-18), Szombathelyi KKA-Győri Audi ETO KC 14-39 (7-20).
A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 28 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 26, 3. DVSC Schaeffler 24, 4. MOL Esztergom 20...