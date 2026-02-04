Fölényes győzelmek a női kézilabda élvonalban

A Bajnokok Ligájában is címvédő győriek a Szombathely otthonában nyertek 39-14-re. Nathalie Hagman és Bruna de Paula hat-hat gólt lőtt, a hazaiaknál Marija Simicnek 11 védése volt.

Nem volt esélye a szombathelyi lányoknak a BL-győztes Győr ellen

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros a Mosonmagyaróvár otthonából távozott 35-24-es győzelemmel. Darja Dmitrijeva és Emily Vogel nyolc-nyolc gólt szerzett a fővárosiaknál, Böde-Bíró Blanka 16 lövést védett.

A szintén BL-szereplő Debrecen házigazdaként 33-22-re verte az Alba Fehérvárt. Petrus Mirtill nyolc találattal járult hozzá a sikerhez.

Az Európa Liga-csoportkörös Esztergom odahaza 32-19-re győzte le a Budaörs együttesét. A francia-magyar kettős állampolgárságú Emma Jacques nyolc, a válogatott Szmolek Apollónia hét alkalommal talált a hálóba, a szintén válogatott Bukovszky Anna 15 védéssel zárt.