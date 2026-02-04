2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 380.93 Ft
USD 322.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Fölényes győzelmek a női kézilabda élvonalban

A címvédő Győr, az Esztergom, a Ferencváros és a Debrecen is nagy arányú sikert könyvelhetett el

MH
 2026. február 4. szerda. 22:57
Megosztás

A Bajnokok Ligájában is címvédő győriek a Szombathely otthonában nyertek 39-14-re. Nathalie Hagman és Bruna de Paula hat-hat gólt lőtt, a hazaiaknál Marija Simicnek 11 védése volt.

Fölényes győzelmek a női kézilabda élvonalban
Nem volt esélye a szombathelyi lányoknak a BL-győztes Győr ellen
Fotó: SZKKA fb oldala

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros a Mosonmagyaróvár otthonából távozott 35-24-es győzelemmel. Darja Dmitrijeva és Emily Vogel nyolc-nyolc gólt szerzett a fővárosiaknál, Böde-Bíró Blanka 16 lövést védett.

A szintén BL-szereplő Debrecen házigazdaként 33-22-re verte az Alba Fehérvárt. Petrus Mirtill nyolc találattal járult hozzá a sikerhez.

Az Európa Liga-csoportkörös Esztergom odahaza 32-19-re győzte le a Budaörs együttesét. A francia-magyar kettős állampolgárságú Emma Jacques nyolc, a válogatott Szmolek Apollónia hét alkalommal talált a hálóba, a szintén válogatott Bukovszky Anna 15 védéssel zárt.

Eredmények: DVSC Schaeffler-Alba Fehérvár KC 33-22 (17-9), MOL Esztergom - Moyra-Budaörs 32-19 (17-9), Motherson Mosonmagyaróvári KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-35 (12-18), Szombathelyi KKA-Győri Audi ETO KC 14-39 (7-20).

A tabella: 1. Győri Audi ETO KC 28 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 26, 3. DVSC Schaeffler 24, 4. MOL Esztergom 20...

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink