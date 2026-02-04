Cseh Sándor: Drámai csata, sokáig emlékezetes mérkőzés volt

Cseh Sándor szövetségi kapitány drámainak és sokáig emlékezetesnek minősítette a funchali női vízilabda Európa-bajnokság keddi első elődöntőjét, melyet a magyar válogatott ötméteresekkel nyert meg a világbajnok görögök ellen.

"A világbajnokkal játszottunk" - reagált a kapitány arra a kérdésre, hogy ez hogy jöhetett össze nekik. "Ez egy nagyon jó csapat, de szerintem a mérkőzést most mi irányítottuk, lehelettel talán végig elöl voltunk, jobbak voltunk náluk. Ettől függetlenül sajnos nem tudtuk végérvényesen lezárni a találkozót."

Hozzátette, nagyon örül, hogy az ötméteresekkel végül sikerült kiharcolni a döntőbe jutást, mert nagyon együtt van a csapat, és a játékosok rengeteget dolgoztak a felkészülés során.

"Ugyanakkor tovább kell azt is vinnem, hogy amikor jól játszunk és a kezünkben van valamennyire a meccs - most azért nem volt nagyon a kezünkben, de kicsit igen -, akkor mi lehet az az egy momentum, amivel még tovább tudunk menni. Kicsit még higgadtabbnak kell lenni, kell még egy passz vagy egy jó blokk. De ne legyünk mindig száz százalékig maximalisták. Azt gondolom, hogy ez így is egy drámai csata volt, egy sokáig emlékezetes mérkőzés."

A néha kissé érthetetlen bírói ítéleteket nem kívánta minősíteni, ugyanakkor kiemelte: "fel kell arra készülni, hogy megpróbáljunk mindenen felülkerekedni, meg kell próbálni bármilyen körülmények között győzni".

"Nem mindig fog sikerülni, de ma ez volt bennem, hogy próbáljuk meg. Ezért vagyok nagyon büszke a játékosokra, mert a kritikus szituációkban nem estek szét. Nem tudták a rendes játékidőben megnyerni a meccset, de a kritikus pontokon mindig mi voltunk előnyben. Vannak olyan mérkőzések, amelyeket nem kell túlragozni, se szakmailag, se a körülményeket figyelni. Egész egyszerűen talán élvezni kell a pillanatot" - folytatta az értékelést.

Az ötmétereseknél az első kimaradt, a többi bement magyar oldalon, a kapuban pedig a harmadik után Golopencza Szonja állt a kapuba a mérkőzésen ismét remeklő Neszmély Boglárkát váltva, és két görög kísérletet hárított.

"A mai kapusteljesítményeknél általában egy, de néha kettő kihagyott ötméteres mindig benne van, ettől nem kell megijedni - mondta a kapitány, hozzátéve: "Szonja egy nagyon nagy ötösölő, neki ez specialitása".

"Hiába védett Bogi nagyon jól, azt éreztem, hogy az első lövésen még nagyon rajta volt, de aztán kicsit elbizonytalanodott" - indokolta a cserét.

A magyar csapat a csütörtöki döntőben a címvédő holland, vagy az olasz válogatottal csap majd össze.