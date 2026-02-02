2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Magabiztos Juventus-siker idegenben

Parmából vitték el a három pontot a "Zebrák"

MH
 2026. február 2. hétfő. 7:59
Megosztás

A Juventus simán, 4-1-re győzött a Parma vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának utolsó vasárnapi mérkőzésén.

Magabiztos Juventus-siker idegenben
Idegenből vitte el a három pontot a Juventus
Fotó: LORIS ROSELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A torinói együttes a középhátvéd Bremer góljával már negyedóra után előnybe került, majd Weston McKennie a 37. percben megduplázta az előnyt. A fordulás után a parmaiak - egy öngóllal - gyorsan szépítettek, a Juvénak azonban szinte azonnal volt válasza, Bremer második góljával visszaállította a kétgólos különbséget, majd Jonathan David a 64. percben beállította a végeredményt.

Serie A, 23. forduló: Parma-Juventus 1-4 (0-2), korábban: Torino FC-Lecce 1-0 (1-0), Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Internazionale 0-2 (0-2), szombaton játszották: Cagliari-Hellas Verona 4-0 (2-0), SSC Napoli-Fiorentina 2-1 (1-0), Pisa-Sassuolo 1-3 (0-2), pénteken játszották: SS Lazio-Genoa 3-2 (0-0).

Hétfőn játsszák: Udinese-AS Roma 20.45, kedden játsszák: Bologna-AC Milan 20.45.

A tabella: 1. Internazionale 55 pont, 2. AC Milan 47, 3. SSC Napoli 46, 4. Juventus 45...16. Parma 23...20. Verona 14.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink