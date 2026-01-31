Közel az elődöntőhöz a magyar válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 5-4-re kikapott a címvédő holland csapattól a funchali Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, az egygólos vereséggel azonban elődöntőbe jut, ha vasárnap győz az izraeliek ellen.

Cseh Sándor (k), a magyar válogatott szövetségi kapitánya a női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 31-én

A szombati mérkőzésen nagyon kevés gól esett, a magyar kapuban Neszmély Boglárka kimagasló teljesítményt nyújtott, többek között védett három ötméterest.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok hétfőn 9-7-re múlták felül az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden 28-3-ra a románokat, csütörtökön pedig 28-4-re a portugálokat. A spanyolok elleni három pontjukat magukkal vitték a középdöntőbe, ahol a hollandokkal szembeni egygólos vereség azt jelenti, hogy hármas körbeverés esetén nem lehetnek harmadikak.