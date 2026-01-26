2026. január 26., hétfő

Bravúros győzelem az olimpiai bajnok ellen

Cseh Sándor csapata 9-7-re győzte le a spanyol válogatottat

MH/ MTI
 2026. január 26. hétfő. 19:29
Fontos győzelemmel kezdte szereplését a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 9-7-re nyert a spanyol együttes ellen a hétfői nyitónapon.

Bravúros győzelem az olimpiai bajnok ellen
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a női vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 26-án
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jól kezdtek a magyarok, de aztán a spanyolok fordítottak. Az utolsó szakaszt kétgólos hátrányból kezdte a magyar együttest, ebben a negyedben azonban nagy tempót diktált és négy találatára nem érkezett válasz. Jelentős szerepet vállalt a győzelemből Neszmély Boglárka, aki 15 lövést védett.

Fontos összecsapással indult a tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar csapat számára az Eb, az olimpiai bajnok spanyolokkal szembeni eredmény ugyanis jelentősen befolyásolhatja az elődöntőbe jutást. Az első csoportkör után lesz majd egy második is, így megnő a rangadók jelentősége. A magyarok később a papírforma alapján találkoznak majd a címvédő hollandokkal is, és a spanyol, holland kettősből az egyiket meg kell előzni a négy közé kerülésért.

Kedden a román együttes lesz az ellenfél.

