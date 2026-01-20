Női kézilabda: Sima hazai sikerrel vágott vissza a Győr a Debrecennek

A címvédő és éllovas Győr 39-22-es sikerrel vágott vissza három nappal korábbi vereségéért a DVSC-nek a női kézilabda NB I keddi rangadóján.

Szombaton a hajdúsági együttes szintén Győrben meglepetésre 31-30-ra legyőzte az ETO-t a Bajnokok Ligája csoportkörében, ezzel az idényben először kapott ki a BL-címvédő.

Kedden Fodor Csenge a 300. mérkőzését játszotta az ETO mezében, a házigazda pedig 4-0-val kezdett, egyik kulcsjátékosát viszont elvesztette: Helena Elver bal karja hét perc után, gólszerzés közben megsérült és hosszas ápolásra szorult az olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán irányító. Még tíz perc sem telt el, mikor a Debrecen vezetőedzője, Szilágyi Zoltán vezetőedző 7-2-nél kikérte a második idejét, mivel együttese közel sem védekezett olyan hatékonyan, mint a hétvégén. A játékmegszakítás után is tovább tudta növelni a különbséget a vendéglátó (9-2), és a kapkodó, sok hibával tarkított játék mellett a 21. percre tízgólos különbséget alakított ki (15-5). Hatadou Sako ihletett formában védte a kisalföldi kaput, röviddel a szünet előtt nyolc védésnél tartott 13 lövésből.

A különbség a fordulást követően egy darabig 12-14 gól környékén állandósult, a 44. percre hízott 15 találatra (28-13). Az utolsó negyedórában tovább nőtt a címvédő előnye, a hajrára ráadásul a DVSC piros lap miatt elvesztette Juhász Katát.

Sako 13 lövést hárított a kapujára tartó 28 kísérletből, valamennyi győri mezőnyjátékos betalált, hárman is öt gólig jutottak, közülük Veronica Kristiansen megszerezte nyolcszázadik találatát az ETO mezében. A debreceni Vámos Míra ugyancsak ötször volt eredményes.