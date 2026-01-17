Sport
Cseh védővel erősít az Újpest
Patrizio Stronati a Puskás Akadémiától igazolt át
Patrizio Stronati Újpestre érkezett
Fotó: ujpestfc.hu
A lila-fehérek a honlapjukon közölték a hírt szombaton.
„Az 1994-ben született, cseh-olasz kettős állampolgár belsővédőnk 192 centiméter magas és bal lábas. Testfelépítésének, tapasztalatának és játékintelligenciájának köszönhetően stabil pontja lehet a védelemnek, miközben nemzetközi rutinja is komoly erősítést jelent” – írta az ujpestfc.hu.
Stronati, aki eddig négyszer szerepelt a cseh nemzeti együttesben, a felcsútiaknál 125 bajnoki mérkőzésen, valamint 17 Magyar Kupa-találkozón lépett pályára.