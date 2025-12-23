Kikapott a Fradi januári EL-ellenfele

2025. december 23., kedd

A Fulham a mexikói Raúl Jímenez tizenegyesével hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Nottingham Forest csapatát az angol labdarúgó Premier League 17. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.

A Fulham a mexikói Raúl Jímenez tizenegyesével hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Nottingham Forest csapatát az angol labdarúgó Premier League 17. fordulójának hétfői zárómérkőzésén
Sikerükkel a londoniak a 13. helyre léptek előre, míg a Nottingham - amely január 29-én fogadja majd az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárost - egy pozícióra van a kiesőhelyektől, és a 17. helyen áll.

Fulham–Nottingham Forest 1–0 (R. Jiménez 45+5. – 11-esből)

Premier League, 17. forduló: Fulham–Nottingham Forest 1-0 (1-0), vasárnap játszották: Aston Villa–Manchester United 2-1 (1-1), szombaton játszották: Everton–Arsenal 0-1 (0-1), Leeds United–Crystal Palace 4-1 (2-0), Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1-2 (0-0), Manchester City–West Ham United 3-0 (2-0), Bournemouth–Burnley 1-1 (0-0), Brighton–Sunderland 0-0, Wolverhampton Wanderers–Brentford 0-2 (0-0), Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0).

A tabella: 1. Arsenal 39 pont, 2. Manchester City 37, 3. Aston Villa 36...13. Fulham 23...17. Nottingham 18...20. Wolverhampton 2.

