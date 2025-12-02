Socca-vb: Másodszor is nyert, ezzel továbbjutott a magyar csapat

A második mérkőzését is megnyerte a magyar válogatott a mexikói Cancunban zajló kispályás (socca) labdarúgó-világbajnokságon, ezzel továbbjutott a csoportjából.

Rozman Sándor szövetségi kapitány együttese - amely első pályára lépése alkalmával 10-0-ra verte a brazilokat - a hétfői összecsapásán 1-0-ra győzött a hondurasiak ellen. A kemény, küzdelmes találkozót Szabó Bence 20. percben szerzett gólja döntötte el - a hazai szövetség tájékoztatása szerint. A közép-amerikaiak előzőleg 3-1-re múlták felül a marokkóiakat.

A magyarok két sikerrel az élen állnak a H csoportban és már ott vannak a legjobb 16 között. Harmadik csoportmérkőzésüket közép-európai idő szerint csütörtökön négy órakor játsszák a pont nélkül álló afrikai együttessel.

A négyes csoportokból az első két-két helyezett csapat jut a nyolcaddöntőbe, ahonnan már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna. A döntőt vasárnap rendezik.

A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal.