Jól működött az FTC taktikája Isztambulban

Dibusz Dénes és Varga Barnabás szerint is jól működött a Ferencváros taktikája a Fenerbahce vendégeként játszott csütörtök esti 1-1-es döntetlen alkalmával a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.

Varga Barnabás: A gólnál szerencsénk is volt, de az ilyen pontrúgásoknál az ellenfélnek sincs könnyű dolga, amikor a kapu előtt tömörülünk

Varga az M4 Sportnak kiemelte, vendéglátójuk nagyon jó csapat, de az FTC végig stabil maradt és teljes mértékben megérdemelte az egy pontot.

„Jól védekeztünk, nem volt sok helyzetük, sőt, talán a legnagyobb lehetőségeink nekünk voltak, hiszen az első félidőben kétszer is eltaláltuk a kapufát” - nyilatkozott a magyar válogatott támadó, aki hangsúlyozta, hogy a középpályán jó helyeken tudtak labdákat szerezni, ezekből pedig sikerült helyzeteket kialakítani.

„A gólnál szerencsénk is volt, de az ilyen pontrúgásoknál az ellenfélnek sincs könnyű dolga, amikor a kapu előtt tömörülünk. A társaim jól zártak, így szinte egyedül tudtam fejelni” - emlékezett vissza találatára a 31 éves csatár.

Varga Barnabás úgy fogalmazott, siker, hogy még mindig veretlenek az Európa-ligában, de - mint mondta - jó lenne a hazai bajnokságban is „elkezdeni sorozatban nyerni a mérkőzéseket”.

Dibusz arról beszélt, hogy a találkozó utolsó néhány perce már nem a futballról szólt, a „kakaskodások” és az „odamondogatások” miatt jobb volt, hogy a játékvezető lefújta a meccset.

„Nagyon fegyelmezettek voltunk. Azt kaptuk, amire készültünk, szerencsére nem tudtak meglepni minket. Látható volt, hogy minőségi játékosaik vannak, akik bármikor ki tudnak alakítani lövőhelyzeteket” - mondta a válogatott kapus.

„Összességében helyt álltunk és jól nézett ki a játékunk, illetve voltak jó pillanataink labdával is, ezért elégedettek lehetünk az egy ponttal. Azt egy kicsit sajnálom, hogy gyorsan egyenlítettek, de a cseréikkel váltani tudtak dinamikában és játékstílusban is, ezért voltak nehezebb pillanataink. Ennek ellenére végig jól zártunk és minden játékosunk megtette a magáét” - értékelt Dibusz.

A Ferencváros, amely veretlenül a nyolcaddöntőbe jutást jelentő hatodik helyen áll, legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében.