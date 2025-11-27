Bravúros ferencvárosi döntetlen Isztambulban

A Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll öt fordulót követően.

Varga Barnabás (k), a Ferencváros játékosa gólt szerzett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC-Fenerbahce mérkőzésen Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én

Robbie Keane vezetőedző tanítványai Varga Barnabás fejesgóljával ugyan megszerezték a vezetést a második félidő derekán, de a brazil Talisca találatával a hazaiak három perccel később egyenlítettek.

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal negyedik helyen áll a tabellán, és a késő esti meccsek után is biztosan a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között lesz.

A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében.

Remek időjárási körülmények között, 16 Celsius-fokos hőmérsékletben és tiszta, száraz időben kezdhettek a csapatok az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban, ahol a hazai szurkolótábor nagyszerű, egyben félelmetes hangulatot teremtett már a bemelegítés során is.

Lendületesen kezdett a Fenerbahce, de a Ferencváros nem lepődött meg az első néhány percben megtapasztalt nyomáson, és hamarosan kiszabadult a szorításból. Esetenként egy-egy pontatlanság is előfordult a hazaiak játékában, miközben Varga és Yusuf beindulásai veszélyt hordoztak magukban a törökök kapujára nézve. A hazai közönség tíz perc után már hangot is adott nemtetszésének, így amikor az FTC-nél volt a labda, hangos füttyszóval jelezték a nézők, hogy ennél többet várnak kedvenceiktől. Mindeközben az esetek többségében jól tartotta a labdát a Ferencváros, amely fegyelmezetten igyekezett védekezni, a felszabaduló üres területekbe pedig remekül léptek be a futballistái. Ennek ellenére Dibusznak akadt először dolga, a magyar válogatott kapusnak a 17. percben kellett védenie egy 17 méterről érkezett lapos lövést. A folytatásban egyre durvábbá váltak a párharcok, de a spanyol játékvezető ritkán fújt bele a sípjába, ennek hol a hazaiak, hol a vendégek látták a kárát. Dibusznak közben Asensio távoli próbálkozásait is védenie kellett, Skriniar pedig egy beadást követően próbálkozhatott 15 méterről, de nem találta el a kaput. A szünet előtti percekben nagy helyzetekig jutott az FTC, Yusuf előbb közelről a bal kapufára passzolta a labdát, majd valamivel távolabbról nagyszerűen csavart, de lövése a jobb kapufán csattant.

Fordulás után az első félidőben látottnál megfontoltabb játékkal kezdett a Fenerbahce, a Ferencváros azonban állta a sarat, sőt, ahogyan a hazaiaknak, úgy a magyar bajnoknak is voltak lehetőségei. Fél órával a lefújás előtt mindkét vezetőedző cserékkel igyekezett frissíteni, hamarosan pedig egy szöglet után Varga gólja hallgattatta el a hazai közönséget. A török drukkerek azonban nem sokáig szomorkodtak, kedvenceiknek ugyanis percekkel később összejött az egyenlítés. A hajrá kezdetén Nene a keresztlécet trafálta telibe 17 méterről, majd Dibusznak kellett kétszer is védenie. Az utolsó percek kifejezetten feszülten teltek, durvaság miatt a Fenerbahce emberhátrányban fejezte be a meccset, a nagyot küzdő és taktikusan futballozó Ferencváros pedig összességében megérdemelten szerzett egy pontot Isztambulban.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló: Fenerbahce (török)-Ferencvárosi TC 1-1 (0-0) -------------------------------------------- Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, v.: Ricardo de Burgos (spanyol) gólszerzők: Talisca (69.), illetve Varga B. (66.) piros lap: Durán (91.) sárga lap: Demir (21.), Skriniar (73.), Nélson Semedo (80.), Talisca (96.), illetve Zachariassen (42.), Szalai G. (55.), O'Dowda (70.), Raemaekers (92.)

Fenerbahce: Éderson - Nélson Semedo, Skriniar, Demir (Müldür, 76.), Brown - Talisca, Asensio (Nene, 60.), Álvarez - Oguz Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Mercan, 60.) Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Kanichowsky (Ötvös, 81.), Keita (Julio Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) - Varga B., Yusuf (Joseph, 74.) II. félidő: 66. perc: Kanichowsky bal oldali szögletére remekül érkezett a rövid kapufánál Varga Barnabás, és a tőle megszokott módon közelről, pontosan fejelt a kapuba (0-1). 69. perc: egy balról érkező beadást a túloldalon szabadon hagyott Oguz Aydin játszott vissza Taliscához, aki félfordulattal 12 méterről a hosszú sarokba lőtt (1-1).



A Midtjylland római vereségével már nincs százszázalékos csapat

A dán Midtjylland 2-1-es vereséget szenvedett csütörtökön az AS Roma vendégeként, így az ötödik fordulót követően már nincs százszázalékos csapat a labdarúgó Európa-ligában.

Az olaszok már a hetedik percben megszerezték a vezetést a marokkói Neil el-Ajnaui révén, majd a hajrában Stephan El Shaarawy biztosította be a Farkasok sikerét, a skandinávok erejéből pedig már csak a szépítésre futotta a hátralévő időben.

A Ferencváros korábbi ellenfelei közül a legyőzött bolgár Ludogorec hazai pályán 3-2-re verte a spanyol Celta Vigót, míg a Groupama Arénában döntetlent elérő cseh Viktoria Plzen gól nélküli döntetlent játszott német vendégével, a Freiburggal