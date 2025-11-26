Komoly ellenfél vár a Ferencvárosra Isztambulban

Az aktuális forma alapján az eddigi legkeményebb ellenfélnek ígérkezik a Ferencváros számára a Fenerbahce, amely Isztambulban fogadja csütörtökön este a magyar bajnokot a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.

A zöld-fehérek az előzetes várakozásokat felülmúlva az első négy körben három győzelemmel és egy döntetlennel 10 pontot szereztek, így a tabella harmadik helyén állnak, és az előző kiírásban történtek alapján nagy valószínűséggel a hátralévő négy meccsükön még legalább 1-3 pontra lesz szükségük ahhoz, hogy biztosan a továbbjutó 24 csapat között végezzenek.

A Ferencváros ugyanakkor meglepetésre vereséggel "készült fel" a törökországi túrára, szombaton ugyanis a kieső helyen álló Nyíregyháza 3-1-es sikert aratott a Groupama Arénában. A találkozót követően Robbie Keane, az FTC ír vezetőedzője határozottan kritizálta játékosait, és "személyi változtatásokat" helyezett kilátásba.

Az El-ben ugyanakkor eddig nem lehet és nem is volt panasza a futballistákra a 45 éves szakembernek, a Viktoria Plzennel szemben játszott hazai 1-1 után ugyanis Genkben 1-0-ra, Salzburgban 3-2-re nyertek, majd november elején 3-1-re verték a vendég Ludogorecet.

A csütörtöki házigazda török együttes nagyszerű formában van, szeptember 24. óta nem veszített tétmérkőzést, mérlege ebben az időszakban 10 összecsapáson nyolc győzelem és mindössze két döntetlen. Az El-szereplést a Dinamo Zagrebtől elszenvedett 3-1-es horvátországi vereséggel kezdte a Fener, amely aztán a Nice-t 2-1-re, a VfB Stuttgartot pedig 1-0-ra győzte le otthon, a Plzen vendégeként pedig a legutóbbi fordulóban gól nélküli döntetlent játszott. Ezzel az isztambuli csapat a 15. helyen áll az alapszakasz tabelláján, a hátránya viszont csupán három pont a Ferencvárossal szemben.

A két együttes közös európai kupatörténete eddig egyetlen fejezetből áll, ráadásul meglehetősen régen, 1971-ben csaptak össze a felek. Az Európa-liga jogelődjében, az UEFA Kupában a 32 közé jutásért rendezett párharcban előbb 1-1-es döntetlen született Törökországban, majd a visszavágót 3-1-re megnyerte a IX. kerületi csapat, amely ezután meg sem állt az elődöntőig abban a kiírásban.

Ezúttal nagy kérdés, hogy a két gárda meccseire jellemző többgólos találkozót látnak-e majd a szurkolók Isztambulban, vagy a taktikusabb, küzdelmesebb futball érvényesül. A Ferencvárosnak egy döntetlen sem lenne rossz eredmény ezen a találkozón, a Fenerbahce viszont minden bizonnyal a győzelemre hajt saját közönsége előtt, már csak azért is, mert három szerzett ponttal nagyot léphetne előre a tabellán.

Az El alapszakaszában szereplő 36 együttes közül az első nyolc helyezett egyenes ágon a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. pozícióban zárók pedig rájátszásban küzdenek meg egymással egy-egy oda-visszavágós párharcban a 16 közé kerülésért. A 25-36. helyezettek nem folytatják tavasszal a szereplésüket.

A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzés magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban, és az M4 Sport, a Kossuth Rádió, valamint a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.