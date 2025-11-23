2025. december 7., vasárnap

Előd

Győzött és őrzi vezető helyét a Napoli

A hazai együttes az első félidőben háromgólos előnyt szerzett

MH/MTI
 2025. november 23. vasárnap. 9:54
A címvédő Napoli taktikusan játszva gyűjtötte be a három pontot, miután 3-1-re legyőzte a vendég Atalantát az olasz labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén.

A Napoli győzelme után vezeti a Serie A tabelláját
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Serie A, 12. forduló: Cagliari-Genoa 3-3 (2-2), Udinese-Bologna 0-3 (0-0), Fiorentina-Juventus 1-1 (0-1), Napoli-Atalanta 3-1 (3-0), vasárnap játsszák: Verona-Parma 12.30, Cremonese-AS Roma 15.00, Lazio-Lecce 18.00, Internazionale-AC Milan 20.45.

Hétfőn játsszák: Torino-Como 18.30, Sassuolo-Pisa 20.45.

Az állás: 1. Napoli 25, 2. Internazionale 24, 3. AS Roma 24, 4. Bologna 24, 5. AC Milan 22, 6. Juventus 20...13. Atalanta 13...20. Fiorentina 6.

