Győzött és őrzi vezető helyét a Napoli
A hazai együttes az első félidőben háromgólos előnyt szerzett
A Napoli győzelme után vezeti a Serie A tabelláját
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
Serie A, 12. forduló: Cagliari-Genoa 3-3 (2-2), Udinese-Bologna 0-3 (0-0), Fiorentina-Juventus 1-1 (0-1), Napoli-Atalanta 3-1 (3-0), vasárnap játsszák: Verona-Parma 12.30, Cremonese-AS Roma 15.00, Lazio-Lecce 18.00, Internazionale-AC Milan 20.45.
Hétfőn játsszák: Torino-Como 18.30, Sassuolo-Pisa 20.45.
Az állás: 1. Napoli 25, 2. Internazionale 24, 3. AS Roma 24, 4. Bologna 24, 5. AC Milan 22, 6. Juventus 20...13. Atalanta 13...20. Fiorentina 6.