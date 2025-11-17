Sport
Orbán Viktor üzent + VIDEÓ
Fel kell állni, és menni tovább
Orbán Viktor is szurkolt a válogatottnak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A kudarc kapcsán hétfőn délelőtt Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfőhöz félve közeledett a kérdező, miután nem tudta, hogy a gyász feldolgozás hányadik szakaszában jár Orbán Viktor.
„Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog” - mondta a videóban a miniszterelnök, majd hozzátette: „Az életben vannak igazságtalan dolgok. Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok.”
Hozzátette:
„Fel kell állni és menni tovább. Hajrá, magyarok!”.
