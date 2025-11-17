Orbán Viktor üzent + VIDEÓ

Drámai végjáték után nemzeti tizenegyünk vasárnap 3-2-re kikapott a magyar-ír sorsdöntő találkozón, így hazánk lemaradt a pótselejtezőt érő helyről.

A kudarc kapcsán hétfőn délelőtt Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfőhöz félve közeledett a kérdező, miután nem tudta, hogy a gyász feldolgozás hányadik szakaszában jár Orbán Viktor.

„Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog” - mondta a videóban a miniszterelnök, majd hozzátette: „Az életben vannak igazságtalan dolgok. Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok.”

Hozzátette:

„Fel kell állni és menni tovább. Hajrá, magyarok!”.