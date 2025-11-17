2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Orbán Viktor üzent + VIDEÓ

Fel kell állni, és menni tovább

MH
 2025. november 17. hétfő. 11:31
Megosztás

Drámai végjáték után nemzeti tizenegyünk vasárnap 3-2-re kikapott a magyar-ír sorsdöntő találkozón, így hazánk lemaradt a pótselejtezőt érő helyről.

Orbán Viktor üzent + VIDEÓ
Orbán Viktor is szurkolt a válogatottnak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kudarc kapcsán hétfőn délelőtt Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfőhöz félve közeledett a kérdező, miután nem tudta, hogy a gyász feldolgozás hányadik szakaszában jár Orbán Viktor.

„Nem múlik ez el. Ez belekerült a történelembe. Ez most már így marad. Mindig fájni fog” - mondta a videóban a miniszterelnök, majd hozzátette: „Az életben vannak igazságtalan dolgok. Az élet maga nem igazságtalan, de vannak benne igazságtalan dolgok.”

Hozzátette:

„Fel kell állni és menni tovább. Hajrá, magyarok!”.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink