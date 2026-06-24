Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai sebesültek

Egy szaúdi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt száz ukrajnai, művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első, már méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében - közölte az eseményt szervező kommunikációs ügynökség.

A szaúd-arábiai King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) és a magyar GYSGY REHA Kft. közös programjának első fázisa mintegy húsz ukrajnai páciens művégtag-ellátását segíti. A szervezők idén összesen öt magyarországi kampány megvalósítását tervezik. Szaúd-Arábia magyarországi nagykövete, Majid bin Abdulaziz Al-Abdan jelenlétében, a budapesti Pillangó Egészségcentrumban szerdán adták át a már elkészült, méretpontos protéziseket azoknak a betegeknek, akik a háború következményei miatt hazájukban nem részesülhettek szakszerű ellátásban. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtag-ellátás, erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete, a KSrelief kezdeményezése, amely 2024-ben Lengyelországban indult, most pedig Magyarországon folytatódik.

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A program öt lépcsőben összesen nagyjából száz ukrajnai páciens számára biztosít szakszerű művégtag-kezelést Magyarországon. A magyarországi projektnek a hazai ortopédtechnikai és rehabilitációs ellátás meghatározó szereplője, a GYSGY REHA Kft. biztosít helyszínt és szakmai hátteret - írták. Az első szakaszban jelenleg húsz páciens ellátása zajlik. A Magyarországra érkező betegek a méretfelvételt követően, rendkívül rövid gyártási idővel kapják meg a művégtagokat, amelyek elkészítését és átvételét folyamatos szakmai konzultáció, próba és beállítás kíséri. A folyamatban a magyar szakemberek a KSrelief önkéntes orvosi csapatával működnek együtt azért, hogy az érintettek saját állapotukhoz, mozgásukhoz és mindennapi terhelésükhöz illeszkedő megoldást kapjanak. A közleményben idézték Unger Zoltánt, a program hazai koordinációjáért felelős vezetőt, aki elmondta, a protézisellátás mindig személyes szakmai feladat, figyelembe veszik az amputáció típusát, a csonk állapotát, a beteg terhelhetőségét, mozgásmintáját és azt is, milyen élethelyzetbe kell visszasegíteni őt.

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