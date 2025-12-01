Jótékonyság a menhelyes állatokért

Jótékonysági programokat rendez decemberben a Rex Kutyaotthon Alapítvány: az Állatok Mikulása című rendezvényre a Rex Állatszigeten várják az érdeklődőket, karácsony alkalmából pedig a Négylábú Szeretetfutár elnevezésű kezdeményezésre lehet jelentkezni.

December 6-án, szombaton 11 és 15 óra között várják az érdeklődőket az Állatok Mikulása elnevezésű rendezvényre a budapesti Rex Állatszigeten, ahol a legkisebbeket a Mikulás szaloncukorral köszönti, és minden látogató részt vehet egy téli madáretető-készítő foglalkozáson, ahol fából lehet elkészíteni a madaraknak szánt etetőt – írták az alapítvány közleményében. A vendégeket forralt borral és teával, a gyerekeket pedig kakaóval kínálják. A rendezvény ingyenes, az adományokat hálásan fogadják, az összegyűlt pénzből szállító boxokat, különböző méretű szobakenneleket és jó minőségű macskaalmot terveznek vásárolni.

A tájékoztatás szerint az ünnepek közeledtével a Rex Kutyaotthon Alapítvány ismét elindítja a Négylábú Szeretetfutár programot, amelynek célja, hogy enyhítse a magányt és boldogságot vigyen azok életébe, akik egyedül töltik a karácsonyt. A program keretében menhelyi kutyákkal és macskákkal látogatják meg azokat, akik szívesen fogadnának egy négylábú társat, akár csak az ünnepekre, akár véglegesen. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet a Virtuális Örökbefogadás elnevezésű lehetőségére, amely, mint írták, valódi, hosszú távú segítséget jelent a menhelyi állatoknak.

A támogatás 6 vagy 12 hónapra szól, további információ a http://rex.hu/hu/orokbefogadas/virtualis-oeroekbefogadas/ linken érhetőek el.