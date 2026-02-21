Szívszorító: egy kárpátaljai édesanya 37 éves fiát vesztette el a háborúban + VIDEÓ

Szentkirályi Alexandra videóban mutatott be egy édesanyát, aki kényszersorozás miatt vesztette el fiát az ukrajnai háborúban.

Szentkirályi Alexandra tavaly decemberben találkozott a kárpátaljai Császlócon egy édesanyával, akinek a fia meghalt a háborúban – írja a Magyar Nemzet.

„Soha nem fogom elfelejteni azt a beszélgetést, azt a néma, fojtogató fájdalmat. Mert a háború kegyetlensége nem riogatás. Nem félelemkeltés. Hanem a szívbemarkoló, kíméletlen valóság. A fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el. Másnap kényszersorozták, és ő már soha nem térhetett haza a frontról” - idézte fel a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán azt írta:

„Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír.”

Majd hozzátette:

„Mondjátok el neki, hogy szerintetek nem halnak meg naponta apák és fiúk ezrei a fronton. Mondjátok meg ennek a kárpátaljai magyar asszonynak, hogy a halálos háború csak politikai riogatás.”

A frakcióvezető által közzétett videóban az édesanya megtörten, elcsukló hangon mesélte el: neki kellett eltemetnie a háborúban értelmetlenül elvesztett gyermekét. Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: a háború a legkegyetlenebb valóság, akkor is, ha óriási erők dolgoznak rajta, hogy mindezt elbagatellizálják.