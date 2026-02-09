A kijevi vezetés fejének számító Volodimir Zelenszkij találkozni akar az orosz elnökkel, hogy legitimálja hatalmát – írta Ian Proud, volt brit diplomata a Strategic Culture oldalán megjelent cikkében.

„Zelenszkij már hónapok óta határozottan késznek tűnik arra, hogy bármilyen megállapodást aláírjon egy közvetlen találkozó során Putyin elnökkel. Teljesen normális, hogy az államfők találkoznak, hogy jelképes szerződéseket és békemegállapodásokat írjanak alá… de Ukrajna nem hajlandó megadni magát. Talán nem egyértelmű, miért akar Zelenszkij találkozni Putyinnal, hiszen a háború egész ideje alatt ő az orosz elszigetelését ösztönözte a világpolitikában. Azonban egyre inkább látható benne az a szándék, hogy a 2019 óta tartó választások hiányában legitimálja elnöki szerepét” – írja Proud.

Mivel a háború befejezése az ukrajnai elnökválasztásokhoz vezetne, egy békeszerződés aláírása azt a célt is szolgálhatja, hogy Zelenszkij a választások előtt béketeremtőként mutassa be magát az ukránoknak, és ezzel növelje népszerűségét – véli a szerző.

„Személy szerint úgy gondolom, hogy még ha találkozik is Putyinnal, Zelenszkij valószínűleg így is vereségre van ítélve a következő elnökválasztáson, mert bármilyen megállapodás, amit aláír, rosszabb lesz annál, ami 2022 áprilisában Isztambulban a rendelkezésére állt” – hangsúlyozta a volt diplomata.

Proud szerint ráadásul Putyin sem fog ingyen reklámot csinálni Zelenszkijnek. Az orosz elnök attól tartana, hogy az ukrán vezető „csupán PR-fogást” próbálna végrehajtani egy találkozóval.