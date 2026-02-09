Ha Ukrajna kitart tavaszig, Oroszország veszíteni fog?

Ukrajna számára jelenleg nem előnyösek a tárgyalások az ország helyzetéből adódó feltételek miatt – jelentette ki Roman Kosztenko, az ukrán Legfelsőbb Tanács védelmi bizottságának titkára, írta az EAdaily .

Mint fogalmazott, amennyiben Ukrajna kitart a tavaszig, és megérkeznek a kedvezőbb időjárási körülmények, a helyzet alapvetően megváltozhat, és az országra nehezedő nyomás is jelentősen csökkenne.

Kosztenko arról is beszélt, hogy ha Ukrajna képes lenne megsemmisíteni az Oroszország által indított drónok mintegy 80 százalékát, ráadásul nem a városok felett, hanem közvetlenül az ukrán határ átlépése után, akkor többé nem merülne fel az a kérdés, hogy „adják át a területeket”.

„Ebben az esetben minden másképp alakulna. Akkor már Ukrajna mondaná azt: adják vissza az atomerőműveket, adják vissza a Kinburn-földnyelvet, mert – úgymond – szükségünk van a mikolajivi kikötők felszabadítására. Adják vissza Nova Kahovkát is, mert az a mi területünk, és helyre kell állítanunk ott a gátat” – idézte Kosztenkót a portál.

A képviselő szerint mindehhez valójában nem lenne szükség különösebben összetett lépésekre.

„Meg kell állítanunk őket a harctéren, az ellenség megsemmisítésének mértékét arra a szintre kell emelni – havi 50 ezer főre –, amelyről a védelmi miniszter beszélt, és a lehető legnagyobb mértékben le kell zárni az eget. A kérdés most egyszerű: fel kell skáláznunk a képességeinket. Ez a folyamat pedig már megkezdődött” – tette hozzá Kosztenko.