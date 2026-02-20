Utolsó perces góllal a kanadai válogatott jutott elsőként döntőbe a férfi jégkorongtornán

Utolsó perces találattal a kanadai válogatott jutott be elsőként a vasárnapi fináléba a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján, miután a pénteki elődöntőben 3-2-re legyőzte a kétgólos előnyét eladó finn csapatot.

„Két címvédő” csapott össze, hiszen a finnek nyerték az előző olimpiát, ám a legutóbbi két NHL-es játékokon a kanadaiak győztek.

A tengerentúliaknál nem játszhatott a csehek elleni szerdai negyeddöntőben térdsérülést szenvedett világsztár, Sidney Crosby, aki eddig mind a 16 olimpiai mérkőzését megnyerte.

A jó védekezésre fektette a hangsúlyt az európai együttes, majd amikor emberelőnybe került, két másodperc alatt kihasználta: Aho hozta el a bulit, Rantanen pedig kapásból bombázott Binnington kapujába.

A második játékrész kanadai fórral és finn emberhátrányos találattal indult, Haula lépett ki és fonákkal a bal felső sarokba emelt. Fokozta az iramot a tengerentúli együttes, és mivel Makar lövésébe Reinhart beletette az ütőjét, Saros nem tudott védeni.

Kilenc és fél perccel a vége előtt Theodore bombázott a léc alá, ezzel 2-2 lett. A hajrában újra emberelőnybe kerültek a kanadaiak, amiből már csak két másodperc volt hátra – a meccsből pedig 35,2 másodperc –, amikor MacKinnon kilőtte a rövidsarkot.

A maradék időben is emberhátrányban maradt a finn gárda, így esélye sem volt egyenlíteni.

A másik ágon az Egyesült Államok találkozik Szlovákia legjobbjaival.

A döntőt vasárnap játsszák 14.10 órakor, a bronzmeccs pedig szombaton 20.40-kor lesz.

Eredmény, férfi jégkorong:

elődöntő:

Kanada-Finnország 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)

gól: Reinhart (35.), Theodore (51.), MacKinnon (60.), illetve Rantanen (17.), Haula (24.)

Később:

Egyesült Államok-Szlovákia 21.10