A gyorskorcsolyázó Rijpma-de Jong teljessé tette olimpiai éremkollekcióját

Nem lehetett azt mondani, hogy a milánói csarnokban rendezett versenyre ne kellett volna már az első perctől figyelni, ugyanis az első – pár nélküli – induló a Milánóban 500-on győztes, 1000-en ezüstérmes holland Femke Kok volt, aki 1:54.79 perces idővel adta meg a viadal alaphangját.

Ezt a teljesítményt először csak a hetedik párban korcsolyázó honfitársa, Marijke Groenewoud tudta megközelíteni, de 37 századmásodperccel ő is lassabban teljesítette a közel négy kört.

A jégfelújítás után aztán felgyorsultak az események: előbb az erejét remekül beosztó, az utolsó körben nagyszerűen korcsolyázó kanadai Valérie Maltais vette át a vezetést, 39 századmásodperccel megelőzve Kokot, majd a következő, 11. párban induló kazah és kínai versenyző is beékelődött két holland közé az aktuális harmadik, illetve negyedik helyre.

A 13. párban a 3000-en ezüst-, 5000-en bronzérmes norvég Ragne Wiklund már a táv első részében is jobb időt ment, mint Maltais, s mivel az utolsó kört is bírta, az élre állt.

Az öröme ugyanakkor nem tartott sokáig, mert a következő duó holland tagja, Rijpma-de Jong hat századmásodperccel még nála is jobb volt, ami olimpiai bajnoki címet jelentett számára. A 30 éves sportoló Milánóban a csapat üldözéses verseny ezüstje után második, összességében – két ezüst- és három bronzérem után – hatodik ötkarikás medálját nyerte, de először állhatott fel az olimpiai dobogó tetejére.

Gyorskorcsolya, női 1500 méter, olimpiai bajnok:

1. Antoinette Rijpma-de Jong (Hollandia) 1:54.09 perc

2. Ragne Wiklund (Norvégia) 0.06 másodperc hátrány

3. Valérie Maltais (Kanada) 0.31 mp h.