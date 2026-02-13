2026. február 13., péntek

Előd

Olimpia

Rekordszámú olimpiai szereplés

Egy mxikói az első női alpesisíző, aki már hét olimpián szerepelt

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 17:29
A mexikói Sarah Schleper lett az első női alpesisíző, aki hét olimpián indult.

Rekordszámú olimpiai szereplés
A mexikói Sarah Schleper lett az első női alpesisíző, aki hét olimpián indult
Fotó: NurPhoto via AFP/Andrzej Iwanczuk

A 46 éves versenyző csütörtökön a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai havas-jeges játékokon. További vele kapcsolatos érdekesség, hogy 18 éves fia, Lasse Gaxiola is indul az olaszországi olimpián. Ők az első anya-gyermek duó az ugyanazon a játékokon résztvevők sorában a téli olimpiák történetében.

Schleper eddig 11 világbajnokságon rajtolt, és rendszeres szereplője a világkupa-versenyeknek. Egyetlen világkupa-győzelmét 2005-ben szerezte műlesiklásban.

