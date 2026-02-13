A házigazda vette el a britek veretlenségét Milánóban

Az olasz válogatott a második mérkőzését nyerte meg a milánói téli olimpia férfi curlingtornájának selejtezőjében: a hazaiak együttese pénteken az eddig hibátlan brit csapatot győzte le.

A négy éve ezüstérmes britek két győzelemmel várták a játéknapot, ám az olaszok 4-0-ra hozták a nyitó endet, majd a brit felzárkózást megakasztva, hét end után 7-4-re vezettek. Noha a záró, tizedik endre már 7-7-tel fordultak a felek, az utolsó kővel az olaszok harcolták ki a győzelmet a két óra negyven percig tartó találkozón.

A legutóbbi bronzmérkőzés résztvevőinek csatáján az akkor harmadik kanadai együttes 6-3-ra kerekedett az Egyesült Államok válogatottja fölé.

Eredmények, curling:

férfi selejtező:

Olaszország – Nagy-Britannia 9-7

Kanada-Egyesült Államok 6-3

Norvégia-Kína 8-6, extra enddel

Svájc-Csehország 7-3

A körmérkőzések után a legjobb négy jut a jövő csütörtöki elődöntőbe. A bronzmérkőzést jövő hét pénteken, a finálét jövő hét szombaton rendezik.

később:

Svájc-Kína, Csehország-Norvégia, Németország-Olaszország, Kanada-Svédország 19.05

később:

női selejtező:

Dánia-Svédország, Kína-Svájc, Egyesült Államok-Kanada, Nagy-Britannia – Koreai Köztársaság 14.05