Sulyok Tamás is részt vett a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóján

Sulyok Tamás köztársasági elnök is részt vett a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóján pénteken Milánóban - tájékoztatott a Sándor-palota.

Az államfő a Facebook-oldalán jelentkezett be Milánó emblematikus stadionjából, a San Siróból, a látványos, „olaszosan stílusos” megnyitóról.

Végül az ókori olimpiák hazájából érkezett láng is fellobbant, és hivatalosan is kezdetét vette a 17 napon át tartó sportünnep - írta.

„Számunkra a legnagyobb örömet a magyar küldöttség bevonulása jelentette, akiket ismerősként köszöntöttünk, hiszen néhány hete a Sándor-palotában tették le sportolói fogadalmukat az olimpiára indulva” - fogalmazott Sulyok Tamás.

Kiemelte: Milánó-Cortinában 2026-ban Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás) képviselik Magyarországot.

„Szurkolunk nekik, hajrá, magyarok!” - zárta bejegyzését a köztársasági elnök.