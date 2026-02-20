Bővült a Tanítsunk Magyarországért! program

György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az ezret. A kormánybiztos a Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért! program működését vizsgálta. Ismertetése szerint a tinnyei gyerekeket, az általános iskola hetedikes és nyolcadikos diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kistelepüléseken élő általános iskolásokat, támogatják továbbtanulásukat, segítik őket pályaválasztásukban. György László elmondta, ahogy a világon mindenhol, Magyarországon is vannak olyan települések, amelyek a munka és továbbtanulási lehetőségektől távolabb esnek, és az ott élő gyerekek családja nehezebben tud segíteni a továbbtanulással, foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben. A sajátos nevelési igényű, esetenként beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő, vagy másképp tanuló gyerekek, köztük a tehetségesek nem kapnak elegendő figyelmet. A programon keresztül a kormány azokat a fiatalokat szeretné felkarolni, akiknek a szülei nem tudják megadni a tanulásukhoz szükséges segítséget – mondta a kormánybiztos. György László szerint ezeknek a gyerekeknek a körében magas a lemorzsolódás, tehát bekerülnek ugyan középiskolába, de 54 százalékuk korai iskolaelhagyóvá válik. Hozzátette, ezt sikerül mérsékelni már egy év mentorálás után 8-9 százalékponttal. Célunk, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás legalább szakmával rendelkezzen, vagy ha a képességei engedik, tanuljon tovább, mert ha legalább szakmával rendelkezik, képes lesz eltartani magát és a családját – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a mentorálás során a mentoroknál is olyan képességek fejlődnek, amelyek a későbbi munkavállalásuk, vagy karrierépítésük során is szükségesek lesznek: ilyen a problémamegoldás, szervezés, vezetés, konfliktuskezelés, ami a munkaerőpiacon nemcsak a pedagógus szakmákban, hanem minden más szakmában fontos lehet. A Tanítsunk Magyarországért! programot, a program hivatalos oldala szerint 2018. december 5-én, az Önkéntesség Világnapján indította útjára György László, az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Horváth Zita, az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, valamint Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának bevonásával. A program célja, hogy az országban a nehezebb helyzetben lévő kistelepüléseken élők számára is biztosítsák annak a lehetőségét, hogy sikerrel boldoguljanak az életben.