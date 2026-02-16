2026. február 16., hétfő

Sulyok Tamás: a Debreceni Egyetem integrációjával egyedülálló tudásközpont jött létre

Együtt tették nemzetközi hírűvé a várost

MH/ MTI
 2026. február 16. hétfő. 21:46
A Debreceni Egyetem (DE) integrációjával egyedülálló tudásközpont jött létre: az abban résztvevő intézmények együtt tették nemzetközi hírűvé a várost - mondta a hétfői jubileumi díszünnepségen Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Sulyok Tamás: a Debreceni Egyetem integrációjával egyedülálló tudásközpont jött létre
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem jelenlegi kancellárja (j) átveszi a rektori megbízását Sulyok Tamás köztársasági elnöktől (b) a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Tiszántúli Református Egyházkerület integrációjának negyedszázados jubileumi díszünnepségén a Debreceni Egyetemen 2026. február 16-án
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Debreceni Egyetemnek különleges szerepe van Magyarország formálásában. A tudás ereje képes meghatározni a magyarság jövőjét, egy egyetem léte pedig mindig magában hordozza egy ország felemelkedését - tette hozzá az államfő. Egy egyetem sosem lehet csak oklevélgyártó gépezet, hazánk egyetemei a magyarság sikerének erőforrásai. Magyarország második legnagyobb városában, a vidék fővárosában a DE kifejezetten az - ismertette, hozzátéve: az integrációval a Debreceni Egyetem az ország büszkeségévé vált.

