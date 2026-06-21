Probléma a jövőből

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Azok az űrhajósok, akik nem szenvednek fejfájástól, hosszabb zéró gravitációs időszakok alatt tapasztalhatnak fejfájást. A tanulmány eredményei a Neurology című folyóiratban jelentek meg .

Jelentések szerint az űrhajósok fejfájást tapasztalnak az első hét napban, amíg a vesztibuláris rendszerük alkalmazkodik az új gravitációs viszonyokhoz. Kutatások azonban kimutatták, hogy a fejfájás a hosszabb űrben való tartózkodás után is előfordulhat.

A kísérletben 24 kozmonauta vett részt, akik 2011 novembere és 2018 júniusa között expedíción vettek részt az ISS-en.

A tanulmány előtt kilenc ember számolt be arról, hogy az elmúlt 12 hónapban fejfájást tapasztalt, míg három igen. Egyiküknek sem volt kórtörténetében visszatérő fejfájás, és soha nem tapasztalt migrént. Az összes kozmonauta közül 22-en tapasztaltak fejfájást. A repülés során összesen 378 fejfájásról számoltak be.