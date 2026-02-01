Ilyen emberek ne tartsanak kutyát

A kutyakiképző szerint ilyen típusú embernek nem ajánlott kutyát tartani – az állatok érdekében.

Nem mindenki alkalmas kutyatartásra – figyelmeztet Sam kutyakiképző, aki Sam The Dog Trainer néven dolgozik. A brit Daily Record hírportál szerint a szakértő elmagyarázza, hogy a kutyatartáshoz sokkal több kell, mint szeretet: a kutyáknak egyértelmű szabályokra, következetességre és állandó időre van szükségük. Aki alábecsüli ezt a felelősséget, az végül az állatnak árt.

Kutyakiképző figyelmeztet: nem mindenki alkalmas kutyatartásra

A „Daily Record” beszámolója szerint Sam munkája során rendszeresen megfigyel olyan embereket, akik kutyát vásárolnak, bár szerinte nem alkalmasak erre. A jó szándék nem elég – döntő fontosságú a struktúra, a kiképzés és az a hajlandóság, hogy a kutya igényeit tartósan a saját igényeik elé helyezzék.

A szakértő szerint az alábbi öt típusú embernek nem szabad kutyát tartania

„Mama- vagy papa”-típusok, akik kutyájukat emberi csecsemőként kezelik, kényeztetik, de nem nevelik

Lusta gazdák, akik elhanyagolják a kiképzést, az ápolást és a rendszeres sétákat

Hanyag gazdák, akik figyelmen kívül hagyják az oltásokat, felügyelet nélkül hagyják a kutyákat vagy alábecsülik a kockázatokat

Fösvény gazdák, akik spórolnak a kutyatápon, az állatorvoson vagy a kiegészítőkön

Divatvásárlók, akik presztízs okokból vásárolnak kutyát, és ha elveszítik az érdeklődésüket, lecserélik őket

Miért ártalmas a kutyáknak a nevelés hiánya

A „Daily Record” szerint a kutyakiképző különösen kritikus szemmel nézi azokat az embereket, akik nem foglalkoznak a kutya természetes szerepével. A kutyák falkában élő állatok, akiknek egyértelmű vezetésre, orientációra és szabályokra van szükségük. Következetes nevelés nélkül gyakran viselkedési problémák alakulnak ki, amelyeket később nehéz kijavítani.

Sam egyértelművé teszi: a kutya nem életstílus-tárgy és nem időtöltés. A „Daily Record” szerint a tréner kifejezetten azt tanácsolja azoknak az embereknek, akik felismerik magukat a leírt típusok egyikében, hogy ne szerezzenek kutyát – az állatok védelme érdekében.

Sam értékelése összhangban van azzal, amit a viselkedéskutatók a kutya és az ember közötti kötődésnél is megfigyelnek. A kutyák ugyanis nagyon pontosan eldöntik, kiben bíznak, és gyakran kialakítanak egy egyértelmű kedvenc embert – és ez nem mindig a gazdájuk.

Miért van kedvenc emberük a kutyáknak?

Ahogy a szakértők a CBS számára elmagyarázták, ebben elsősorban a folyamatos törődés, a közös idő, a játék és a fizikai közelség játszik döntő szerepet.

A hangszín, a testbeszéd és az érzelmi stabilitás is befolyásolja, hogy kinek bízik meg a kutya. A korai élmények az első élethónapokban különösen meghatározóak, de a kutyák később is választhatnak új kedvenc embert.