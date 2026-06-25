Több száz tagot, köztük magyar filmeseket hívott meg soraiba az amerikai filmakadémia

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Az Oscar-díjakról szavazó testületébe idén 529 új tagot – köztük magyar alkotókat – hívott meg az amerikai filmakadémia, melynek teljes létszáma ezzel már meghaladja a 11 ezer főt – jelentette be a filmes szervezet szerdán a honlapján.

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) szavazattal rendelkező tagjainak száma az újonnan meghívottakkal együtt már csaknem megduplázódott az egy évtizeddel ezelőtti létszámhoz képest. A listán Jenna Ortega, Josh O'Connor, Stephen Fry, Anthony Ramos, Bill Skarsgard, Mia Goth, Jon Bernthal, Jemaine Clement és Jacob Elordi neve is olvasható.

A filmakadémia nemzetközi tagságának aránya is nagyot nőtt az elmúlt években, és jelenleg már eléri a 22 százalékot.

A meghívott új magyar tagok között szerepel Gazdag Gyula Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, a Magyar krónikák és a Bástyasétány hetvennégy alkotója, Zurbó Dorottya, A boldogság ügynöke című dokumentumfilm rendezője és Párdányi Domonkos kaszkadőr.