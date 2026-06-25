Több száz tagot, köztük magyar filmeseket hívott meg soraiba az amerikai filmakadémia

Az Oscar-díjakról szavazó testületébe idén 529 új tagot – köztük magyar alkotókat – hívott meg az amerikai filmakadémia, melynek teljes létszáma ezzel már meghaladja a 11 ezer főt – jelentette be a filmes szervezet szerdán a honlapján.
Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) szavazattal rendelkező tagjainak száma az újonnan meghívottakkal együtt már csaknem megduplázódott az egy évtizeddel ezelőtti létszámhoz képest. A listán Jenna Ortega, Josh O'Connor, Stephen Fry, Anthony Ramos, Bill Skarsgard, Mia Goth, Jon Bernthal, Jemaine Clement és Jacob Elordi neve is olvasható.
A filmakadémia nemzetközi tagságának aránya is nagyot nőtt az elmúlt években, és jelenleg már eléri a 22 százalékot.
A meghívott új magyar tagok között szerepel Gazdag Gyula Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, a Magyar krónikák és a Bástyasétány hetvennégy alkotója, Zurbó Dorottya, A boldogság ügynöke című dokumentumfilm rendezője és Párdányi Domonkos kaszkadőr.
Amennyiben minden meghívott elfogadja a tagságot, az AMPAS létszáma 11 319-re nő, amelyből 10 338 tag rendelkezik majd az Oscar-díjakról döntő szavazati joggal.
2016-ban a filmakadémiának alig 6000 szavazó tagja volt, ám a testület színesítése érdekében az utóbbi években jelentősen megnövelték a létszámot. 2015-ben a tagság 75 százaléka férfi volt, és 92 százaléka fehér. Az idei bővítéssel együtt a férfiak aránya már csak 64 százalék lesz, a fehéreké pedig 75 százalék.
„A tagság kiválasztása szakmai szempontokon alapul, a képviselet, a befogadás és az egyenlőség iránti folyamatos elkötelezettség továbbra is előnyt élvez” – írta a filmakadémia közleményében.
Kilenc alkotó, köztük Benny Safdie és Josh Safdie, a Csiszolatlan gyémánt forgatókönyvíró-rendező testvérpárja, a filmakadémia több ágazatába is meghívást kapott, nekik a tagság elfogadásakor ki kell választaniuk, hogy melyik ágazatba akarnak tartozni.
A 99. Oscar-díjkiosztó gálát 2027. március 14-én rendezik meg Los Angelesben, az est házigazdája ismét Conan O'Brien lesz.