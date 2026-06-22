Elhunyt Nyakó Júlia színésznő

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Életének 64. évében szombaton váratlanul elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő – tudatta a család a Stúdió K-val, amely hétfőn tette közzé a halálhírt honlapján.

Nyakó Júlia Debrecenben született 1963. február 8-án. A debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola második osztá­lyos diákjaként Rózsa János filmrendező választotta ki készülő alkotásának főszerepére: a Vasárnapi szülők című 1980-as filmben debütált.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1980-ban három hónap után otthagyta. Fodor Tamás hívta játszani, amikor megtudta, hogy otthagyta a főiskolát.

1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatának tagja volt. 1987-1991 között a győri Kisfaludy Színház színművésze volt, 1992-1994 között a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel és vendégként játszott Szabadkán is. 1994-től a kecskeméti Katona József Színház tagja volt, majd szabadúszó lett. 1997 óta a Stúdió K-val dolgozott.