Megkezdődött a Raffaello-lodzsák restaurálása a Vatikánban

Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban: az apostoli palotákban található Raffaello-lodzsák felújítása öt évig tart majd - jelentette be a helyreállítási munkákról tartott szerdai sajtótájékoztatón Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója.
Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A reneszánsz művészet egyik remekének restaurálása nagy kihívást jelent - mondta Barbara Jatta.
A Vatikáni Múzeum húszfős restaurátorcsapatának feladata lesz, hogy "új fényt" adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. A helyreállításhoz a már más műkincsek esetében is alkalmazott lézertechnológiát használják.
Az eredetileg nyitott lodzsát, amelyet később üvegablakokkal kereteztek, bibliai jeleneteket ábrázoló falfestmények díszítik. Érdekességét az úgynevezett groteszk díszítések adják, amelyeket az 1500-as években felfedezett ókori római palotákból másoltak le.
A földdel betemetett paloták termeit a reneszánsz művészek barlangoknak hitték, így a díszítéseket a grotta (barlang) szóval határozták meg.
A Raffaello-lodzsák a Vatikánhoz tartozó apostoli palotáknak a második emeletén találhatók: a Szent Damazusz-udvarra néznek rá, amely arról ismert, hogy oda érkeznek meg a pápához látogató állam- és kormányfői delegációk. A lodzsák nem látogathatók, de a Vatikáni Múzeum termeiből rájuk lehet látni.
A sajtótájékoztatón képviseltette magát a helyreállítást finanszírozó Stephen A. Schwarzman alapítvány, amely a világ legnagyobb kulturális magánalapítványa, valamint a kulturális örökség védelmére szakosodott World Monuments Fund.