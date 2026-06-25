Megkezdődött a Raffaello-lodzsák restaurálása a Vatikánban

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Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban: az apostoli palotákban található Raffaello-lodzsák felújítása öt évig tart majd - jelentette be a helyreállítási munkákról tartott szerdai sajtótájékoztatón Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója.

Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A reneszánsz művészet egyik remekének restaurálása nagy kihívást jelent - mondta Barbara Jatta.

A Vatikáni Múzeum húszfős restaurátorcsapatának feladata lesz, hogy "új fényt" adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. A helyreállításhoz a már más műkincsek esetében is alkalmazott lézertechnológiát használják.

Az eredetileg nyitott lodzsát, amelyet később üvegablakokkal kereteztek, bibliai jeleneteket ábrázoló falfestmények díszítik. Érdekességét az úgynevezett groteszk díszítések adják, amelyeket az 1500-as években felfedezett ókori római palotákból másoltak le.